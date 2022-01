Filip Hrgović ostao bez još jednog protivnika: Bivši prvak svijeta odbio borbu s njim!

Filip Hrgović nije miljenik sreće, nakon Luisa Ortiza odbio ga je i nekadašnji prvak svijeta Joseph Parker!

Novozelandski boksač objasnio je kako se želi fokusirati na saniranje ozljede lakta i sad će mu promotori i IBF, čiji je prvak Oleksandar Usik, morati pronaći drugog protivnika.

Foto: Peter Byrne/PRESS ASSOCIATION Joseph Parker (right) strikes Derek Chisora during the WBO Intercontinental Heavyweight Title fight against Joseph Parker at the AO Arena, Manchester. Picture date: Saturday December 18, 2021. Photo: Peter Byrne/PRESS ASSOCIATION

- Nismo dobili nikakvo objašnjenje - požalio se Hrgovićev promotor Kalle Sauerland pa nastavio:

- Ovo postaje potpuna sprdnja. Prošli smo cijelu IBF-ovu ljestvicu u potrazi za suparnikom. Nije novac u pitanju, boksači nas odbiju i prije nego što dođemo do priče o novcu. Ljudi odbijaju priliku boriti se za naslov svjetskog prvaka. Jedino nam ostaje tražiti od IBF-a da Hrgović postane izravno izazivač i dobije priliku boriti se za titulu. IBF mora djelovati, ovo je izrugivanje s njihovom ljestvicom.

Podsjetimo, Hrgović u 14 profesionalnih borbi ima isto toliko pobjeda.