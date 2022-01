Ako Ortiz prihvati borbu ja ću ga poslati u časnu mirovinu, bio bi mi četvrti Kubanac kojeg sam sredio

Nakon što je nokautirao Charlesa Martina u eliminacijskom polufinalu za status prvog izazivača IBF-ova teškaškog prvaka svijeta Usika, Luis Ortiz je dobio tri dana da odgovori na "pismo namjere" spomenute organizacije. A u njemu stoji da se borcu koji ima 42 borbe i samo dva poraza (oba od Wildera) nudi da se s Hrvatom Filipom Hrgovićem bori u eliminacijskom finalu.

- Mi smo IBF-ovu ponudu prihvatili, a sada je na redu Ortiz - poručio je Hrgovićev promotor Nisse Sauerland.

Ako 42-godišnji Kubanac to ne prihvati, ponuda će otići na adresu nekog od drugih top teškaša, no Hrgović bi volio sučeliti se sa Ortizom.

- U amaterskoj karijeri sam se triput susretao s Kubancima i svu trojicu sam nokautirao. Ortiza želim pridodati na tu listu a potom i Franka Sancheza, da on bude peti Kubanac kojeg sam pobijedio - naglasio je Hrgović u video razgovoru za društvene mreže njegove promotorske kuće Wasserman Boxing.

Hrga je s velikim zanimanjem gledao borbu između Martina i Ortiza.

- Bila je to uzbudljiva borba. Nadam se da će u narednih par dana Ortiz prihvatiti ponudu i da mogu započeti pripreme da se možemo boriti u ožujku ili travnju.

Premda je dvaput bio u nokdaunu, Ortiz je na koncu izašao kao pobjednik nakon što je svojom ljevicom potpuno dezorijentirao Amerikanca.

- Uvjeren sam da mogu dobiti Ortiza. Poštujem ga, imao je sjajnu karijeru, dobar je borac, no vrijeme mu je za umirovljenje. Spreman sam poslati ga u zasluženu mirovinu. Uvjeren sam da ga mogu pobijediti u velikom stilu.

Kazao je to Filip i za Sky Sports:

- Ortiz će se smrznuti od mojih udaraca. Moja snaga će ga poslati pod hladan tuš.

Nakon što je nokautirao Martina, Kubanac je kazao:

- Ovo je moja poruka svim teškašima. Ako želite borbu za naslov, morat ćete proći preko mene.

A hrvatski teškaš to je ovako isčitao:

- Mislim da je to poruka za mene jer ja sam prvi u redu za IBF-ovu eliminacijski finale. Nadam se da će Ortiz ostati pri takvom stavu i da će prihvatiti našu borbu. A ima tri dana da borbu prihvati i potom deset dana za pregovore promotorskih timova. Bude li imao hrabrosti suočiti se sa mnom bit će to sjajna borba.

Ako bi doista dobio Ortiza, tko bi mu se onda našao na putu?

- Volio bih se boriti sa svim top teškašima, Usikom, Joshuom, Furyjem. No, možda će Usik i Fury dogovoriti borbu za ujedinjenje pojseva pa ja dobijem priliku boriti se s pobjednikom. Puno je različitih scenarija, no bit će to sjajno vrijeme za tešku kategoriju i mene.

No, gledati preko brda ne možeš dok se na njega ne uspneš pa Filip u video razgovoru za Wasserman Boxing ističe:

- Ne želim sada razmišljati o mogućim opcijama. Naučio sam u 2021. da u ovom poslu sve može krenuti krivo. Nikad ne znaš što će se dogoditi. Za mene je najvažnije ostati u dobroj formi, biti relaksiran i ne brinuti puno. Ovo je dug put. Borit ću se narednih 10 godina i ne želim sada razbijati glavu i biti nervozan. Idem korak po korak. Moj cilj je osvojiti "eliminator fight" pa ćemo dalje vidjeti.

Za 2021. godinu Filip je kazao da mu baš i nije bila tako draga. Posebice ne njena prva polovica.

- U 2021. je bilo previše odgoda ili otkazivanja u pregovorima. Trebao sam se prvi put boriti u ožujku ili travnju, a borio sam se prvi put u rujnu. Dogodilo se dosta loših stvari, počevši od Michaela Huntera koji je odustao od već dogovorene borbe. Potom smo tražili novog protivnika mjesecima, a ja sam cijelo vrijeme trenirao što je bilo iscrpljujuće. Srećom, godina je završila dobro. U tri mjeseca imao sam dvije borbe. Nisu to bile velike borbe ali su bile solidne pobjede i ja sam ostao nepobijeđen.

Kad smo već kod "Lovca" (Hunter) koji je odustao od borbe s njim, hrvatska "Zvijer" (El Animal) primjećuje ovo:

- Hunter je trebao izgubiti od Forresta, no imao je sreće pa je izvukao remi. Nakon ove borbe možete vidjeti zašto je mene izbjegavao jer da se borio sa mnom ja bih ga nokautirao. Odustajanje od naše borbe nije bio pametan poslovni potez, kao što je rekao, nego je to učinio zato što je shvatio da nije na mojoj razini.

Je li borba s Hunterom za Filipa prošlost?

- Ne znam što će se dogoditi, a ja sam spreman za bilo koga. No, držim da nitko iz mog tima više neće pregovarati s Hunterom tako da je teško za vjerovati da će se ta borba ikad dogoditi.

U uvodu ovog razgovora Hrgović je pričao i o tome kako je proveo blagdane:

- Imao sam odličnu proslavu Nove godine, bio sam u krevetu prije ponoći. Za Božić sam pak bio s obitelji. Tih nekoliko tjedana odmora uživao sam u druženju s obitelji i prijateljima, no sada je vrijeme za nove pripreme. Jedva čekam sljedeći meč.

>> Potpisivanje ugovora o žičari: