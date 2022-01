Filip Hrgović ipak ostaje bez protivnika? "Tužit ćemo ga ako uđe u taj meč!"

Nakon što je postalo službeno da je Tony Yoka prihvatio meč protiv Filipa Hrgovića, neke nove informacije o tome kako teku pregovori nisu stile, ali čini se da je najteži dio procesa dogovaranja meča tek ispred nas jer tako što nije samo do timova iza dva boksača koji bi se trebali susresti, nego postoje i problemi sa strane, piše Fight Site.

Kao što mnogi znaju, Yoka je za 15. siječnja imao ugovoren meč protiv Martina Bakolea, no zbog francuskih COVID-19 restrikcija je meč odgođen za termin u kojem će se moći održati pred publikom. Kad je Francuz prihvatio ulazak u pregovor za meč protiv hrvatskog teškaša, njegov promotor izjavio je da je meč protiv Bakolea zapravo otkazan, a ne odgođen, no Kongoanac i njegov tim se s time ne slažu pa sad dolazi do problema

Kako doznaje ESPN, Bakoleov menažder Billy Nelson posljednje što zna jest da bi meč Yoke i njegovog boksača trebao biti premješten za 5. ili 12. ožujka. Budući da smatraju kako je ugovor za meč, kojim bi njegov boksač trebao zaraditi četverostruko veći iznos nego za bilo koji meč do sada, još uvijek valjan, obratili su se odvjetnicima te su poslali IBF-u zahtjev za zabranu meča s Hrgovićem prije nego Yoka odradi svoju obavezu.

Sad je zapravo sve na boksačkoj organizaciji. Ako reakcija Bakoleovog tima ima ikakve pravne osnove, može se dogoditi da IBF uistinu otkaže mogućnost meča Yoke i Hrgovića, sve dok Francuz ne odradi obaveze iz ugovora. Ako to odbiju, postoji mogućnost sudske tužbe od strane Bakoleovog tima te bi se tu stvorili još veći problemi. Trenutno se tako čeka reakcija IBF-a te je, prema ESPN-ovim informacijama, Yokina promotorska kuća Top Rank Boxing trenutno pregovore stavila na čekanje. To je zapravo potvrdio njihov glasnogovornik.

Bilo je za očekivati da će problema u provedbi meča svakako biti, to je u današnjem boksu apsolutno uobičajeno, no dolazak treće strane samo cijelu situaciju dodatno otežava.

Ako IBF donese odluku da Yoka nije u mogućnosti boriti se protiv Hrgovića prije nego odradi svoje obaveze, protivnik za "El Animala" tražit će se dalje po rang ljestvici organizacije.