Dok se vlast ne okuraži, sudovi će umjesto Vlade i Sabora iscrtavati obiteljsku politiku

Ispod vijesti o novoj sudskoj odluci koja je predstavljena kao velika pobjeda Duginih obitelji javio se čovjek koji je djetinjstvo proveo u domu. Radije bi, kaže, imao bilo kakve roditelje, pa i dva muškarca, nego odrastao ondje gdje je odrastao. Perspektiva osobe koja je odrasla bez onoga što većina i dalje uzima zdravo za gotovo raspravu o homoseksualnim parovima i posvajanju djece spušta ravno na goli beton. No to, nažalost, govori najviše o stanju u domovima za nezbrinute. Iz perspektive te djece, sve, baš sve izgleda bolje od doma. I nije sporno, svima je u interesu da se djeca čim prije smjeste u obitelj.