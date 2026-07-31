Dino Prižmić novi waterdrop® globalni ambasador

Zlatni partner ATP turnira i partner vrhunskih tenisača - waterdrop® je prepoznao perspektivnog hrvatskog tenisača Dinu Prižmića i priključio ga timu svojih globalnih ambasadora. Alexanderu Bubliku, Andreyu Rublevu, Matteu Arnaldiu, Hubertu Hurkaczu, Elini Svitolini i Dini Prižmiću zajednička je ljubav prema vrhunskom tenisu, profesionalnost i izvrsnost, ali i aktivan život posvećen postignućima i dobrobiti. waterdrop® filozofija u potpunosti odgovara tome jer je brend izgrađen na strastvenoj potrazi za izvrsnim okusima i vrhunskoj kvaliteti sastojaka koji su dio svakodnevne hidracije.

Foto: Promo

„waterdrop® i Dino Prižmić imaju puno zajedničkih točaka. Osim što smo strastveni ljubitelji sporta, posebice tenisa, ujedno smo i obožavatelji funkcionalne, ukusne hidracije. Prepoznali smo u Dini talentiranog sportaša koji svojom upornošću i radom postiže izvrsne rezultate te je takav uzor svim generacijama. Želimo mu biti podrška na putu prema vrhu, ne samo kao hidracijski partner već netko tko gleda širu sliku i dijeli istu viziju budućnosti. Vjerujemo u zajednički uspjeh i, kap po kap, nazdravljamo ovoj suradnji“ izjavio je Azur Mujezinović, direktor waterdrop®-a za BiH i Hrvatsku.

„Velika je odgovornost biti ambasador ovakvog globalnog brenda, ali i velika čast priključiti se timu vrhunskih igrača koji su prepoznali waterdrop® filozofiju, žive je i prenose drugima. Drago mi je da je waterdrop® prepoznao moj trud i rad. Kao profesionalni sportaš s velikom pažnjom biram čime ću se hidrirati, kako se hraniti i održavati vrhunsku formu. waterdrop® je savršen izbor za mene! Bez šećera, s velikim izborom hidracije s elektrolitima više ne moram brinuti o hidraciji, ona je tu, nadohvat ruke i tako ukusna“ zaključuje Dino Prižmić, vodeći hrvatski tenisač.

Foto: Promo

waterdrop® je ovog proljeća stigao na hrvatsko tržište. Riječ je o austrijskom brendu koji već deset godina promiče veći, ukusniji unos vode. Praktično pakiranje omogućuje da uvijek imate pri ruci kockicu koja u trenu vodi daje okus i funkcionalnost. Njeno pakiranje koristi do 98 % manje plastike u usporedbi s jednokratnom 500 mL PET bocom.

Hidrirajte se poput Dine Prižmića i ATP igrača, potražite waterdrop® višenamjenske boce te raznovrsne Microdrink osvježavajuće voćno-biljne okuse u dm prodavaonicama, monobrand trgovini u zagrebačkom Arena Centru ili u web-trgovini waterdrop.hr.