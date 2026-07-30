Uefa poslala poruku svijetu: Nećemo tolerirati ovo što Fifa radi, pozicija Europe je jasna

Europski nogometni savez (UEFA) u četvrtak je objavio kako je svih 55 nacionalnih saveza koji su njegovi članovi jednoglasno odlučilo kako više neće sudjelovati u natjecanjima pod okriljem FIFA-e, uključujući i svjetska prvenstva, ukoliko se i dalje bude inzistiralo na prodaji vlasničkih prava privatnim investitorima.

"Svjetsko prvenstvo se ne može tretirati kao investicijski produkt. Ono je jedno od najvećih nogometnih ostavština, izgrađeno je kroz generacije igrača, reprezentacija i navijača diljem svakog kontinenta. niti jedan njegov dio nikada ne smije biti predan privatnim investitorima. Svjetsko prvenstvo nije na prodaju.

Istovremeno je neodgovorno i neobranjivo da je prijedlog takvog značaja za nogomet začet u tajnosti i doveden na rub prihvaćanja bez ikakvih značajnijih konzultacija s onima koji su posvećeni služenju igri. Ovo nije običan propust vodstva, nego abdikacija FIFA-ine dužnosti da bude čuvar nogometa.

Nacionalni savezi diljem svijeta sada su suočeni s ultimatumom: prihvatiti nepovratno preuzimanje najvećih nogometnih natjecanja ili snositi posljedice. To nije 'demokratska odluka', nego vladavita zastrašivanjem - čin prisile nedostojan institucije kojoj je povjereno upravljanje globalnom igrom.

Ali, naše protivljenje ide daleko dalje od samog procesa. Onog trenutka kada vanjski investitori preuzmu vlasnički udio u FIFA-inim natjecanjima, nogomet će se zauvijek promijeniti. Povrat uloženih sredstava postat će stalna obveza. Očekivanja investitora postaju svakodnevni pritisak. Od tog trenutka nadalje, svaka odluka vezana uz međunarodni kalendar, svaka odluka vezana uz format natjecanja i svaka odluka vezana uz oblikovanje budućnosti nogometa više neće biti donošena iz najboljeg interesa za igru već iz najboljeg interesa vlasnika.

Takvom modelu nema mjesta u svijetu nogometa. Budućnost nogometa ne može biti diktirana očekivanjima onih čija je dužnost maksimizirati financijsku korist. Niti interesi nacionalnih saveza, liga, klubova, igrača i navijača ne mogu postaju podređeni prinosima investitora. Nogomet ne može staviti pod hipoteku svoju budućnost za financijsku dobit.

Pozicija Europe je jasna. Nikada takvom modelu nećemo dati legitimitet. Nitko nema moralni autoritet za prodaju onoga što mu je samo povjereno na čuvanje za iduću generaciju. Kao rezultat današnje rasprave, niti jedna UEFA-ina reprezentacija neće sudjelovati u bilo kojem FIFA-inu natjecanju sve dok ovakvi prijedlozi budu na životu, sve dok se ovakav prijedlog ne odbaci u cijelosti i i dok se ne daju obvezujuća jamstva da FIFA više nikada neće otvoriti svoje upravljanje ili natjecanja privatnom vlasništvu.

Neka nitko nema bilo kakvih dvojbi: UEFA i njegovi nacionalni savezi s potpunom odlučnošću će se protiviti ovakvim planovima. Postoje trenuci kada se institucije prosuđuje ne po onome što su spremne prihvatiti već po onome kada ne pristaju na kompromis. Ovo je jedan od takvih trenutaka. Neke stvari su jednostavno prevažne kako bi bile na prodaju. FIFA Svjetsko prvenstvo pripada nogometu. I uvijek će tako biti. Sve dok Europa ima glas, to neće biti na prodaju", stoji u objavi UEFA-e.