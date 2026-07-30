Fifa pleše po rubu, ali još nije ljudima ogadila mundijal

Jedine konstante u životu jesu smrt, plaćanje poreza i – jadikovanje pojedinaca da "neće gledati Svjetsko prvenstvo". Svaki put uoči početka natjecanja jedan broj ljudi istakne zašto ne planiraju gledati prvenstvo. Nekima je kriva korupcija Fife, drugima smeta zemlja domaćin, a u Hrvatskoj se u nedavnoj prošlosti glasna manjina zgražala zbog čelnih ljudi Hrvatskog nogometnog saveza.



No sada bi to moglo otići korak dalje nakon što je objavljena vijest da "Fifa prodaje Svjetsko prvenstvo". Krovna organizacija svjetskog nogometa razmatra osnivanje tvrtke FFE, a zatim bi privatnim ulagačima prodala manjinski udio vlasništva u kompaniji, i to bi po Fifi omogućilo "raspodjelu bogatstva". Mnogi su se javno pobunili protiv ovog plana, uključujući britanskog premijera Andyja Burnhama, Uefu, a i brojni "obični" gledatelji zgroženi su zbog sve veće komercijalizacije sporta, koju se moglo primijetiti i na upravo završenom prvenstvu.