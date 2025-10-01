Naši Portali
PRVO KOLO

Fenerbahče slavio na startu Eurolige, pobjede Žalgirisa i Valencije

VL
Autor
Stipe Karadžole/Hina
01.10.2025.
u 23:50

U srijedu je kompletirano prvo kolo nove sezone Eurolige, a pobjedu su upisali košarkaši Žalgirisa, Fenerbahcea i Valencije.

Žalgiris je u gostima pobijedio Monaco 89-84, a do slavlja je litavsku momčad vodio Moses Wright s 21 poenom i šest skokova. Dobru je pratnju imao u Nigelu Williams-Gossu koji je dodao 14 poena. Kao i obično, prvo ime Monaca bio je Mike James koji je dvoboj okončao s 24 poena, pet asistencija i tri skoka.

Fenerbahce je s uvjerljivih 96-77 nadigrao Paris pred svojim navijačima. Devon Hall je za Fenerbahce postigao 22 poena uz četiri skoka i dvije asistencije, dok je Talen Horton Tucker ubacio 20 poena. Prvo ime pariškog sastava bio je Nadir Hifi s 23 poena.

Uspješan je gost bila Valencia koja je u Francuskoj pobijedila Asvel 80-77. Darius Thompson je u pobjedničkom sastavu postigao 15 poena, dok je Matthew Costello ubacio 13 koševa uz 10 skokova.
Ključne riječi
Fenerbahče košarka Euroliga

