NOVE INFORMACIJE

FBI otkrio detalje košarkaškog skandala koji trese Ameriku: Prevarom zaradili sedam milijuna dolara

NBA: Playoffs-Oklahoma City Thunder at Denver Nuggets
Isaiah J. Downing/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
23.10.2025.
u 22:19

Šestero ih je optuženo za korupciju u sportu jer su otkrivali tajne informacije o NBA momčadima i igračima

Nakon što je ranije tijekom četvrtka izašla informacija kako su uhićeni košarkaš Miami Heata Terry Rozier i glavni trener Portland Trail Blazersa Chauncey Billups zbog sumnje u namještanje utakmica, odnosno u Billupsovom slučaju ilegalno kockanje povezano s mafijom, novinar Joe Pompliano iznio je detalje slučaja nakon konferencije za medije FBI-a.

Otkriveno je kako njih dvojica nisu jedina imena za NBA uključena u skandal već je uhićen i Damon Jones - bivši igrač i trener. Osim njih, uhićeno je još 27 osoba i 13 članova mafije u 11 američkih saveznih država. Optuženi su za ilegalno kockanje, iznudu i ilegalni transfer novca.

Nećete vjerovati kakav skupocjeni poklon je Modrić kupio suigračima jer je odbio tradiciju Milana!

Šestero ih je optuženo za korupciju u sportu jer su otkrivali tajne informacije o NBA momčadima i igračima. To je slučaj Roziera koji je uključenima najavio da će 23. ožujka 2023. utakmicu napustiti ranije zbog lažne ozljede. Oni su tada uplatili okladu od 200 tisuća dolara da će Rozier ostvariti slabiji statistički učinak od onog koji je u prosjeku ostvarivao u sezoni. Rozier je u toj utakmici igrao samo devet minuta prije nego se žalio na ozljedu, a kasnije je sa "sretnim dobitnicima" brojao novac u svojoj kući.

Ostatak osumnjičenika uhićeno je zbog ilegalnih, namještenih partija pokera u kojima su bivši NBA igrači Billups i Jones služili kao mamac za ljude, Ljudi su htjeli kartati s NBA zvijezdama, ali su na kraju bili prevarani posebno namještenim strojevima za miješanje karata. Žrtve su ukupno oštetili za oko sedam milijuna dolara.

U slučaj namještanja utakmica bio je uključen i bivši centar Toronto Raptorsa Jontay Porter koji je doživotno izbačen iz NBA lige jer je namještao vlastitu statistiku u utakmicama kako bi njegovi prijatelji dobivali oklade, ali je on dobivao prijetnje od mafije zbog kockarskih dugova pa u ovu akciju nije uključen.

Ključne riječi
FBI Chauncey Billups nba namještanje utakmca klađenje skandal

