Nakon dramatičnog preokreta, saga oko američkog košarkaša Jareda Butlera je završena – potpisao je za Crvenu zvezdu Meridianbet. Ovaj 25-godišnji bek, koji iza sebe ima četiri godine NBA iskustva i 149 odigranih utakmica za Utah, Oklahomu, Washington i Philadelphiju, predstavlja ogromno pojačanje za beogradski klub, čije su redove prorijedile ozljede Isaiaha Canaana, Tysona Cartera i Devontea' Grahama. Butler, koji je 2021. bio i prvak NCAA lige s Baylorom, izabrao je Zvezdu ispred brojnih europskih ponuda, uključujući i onu grčkog velikana Olympiacosa. Ključna je, navodno, bila Zvezdina garancija da će imati status startera i značajnu minutažu, što Butler vidi kao idealnu odskočnu dasku za povratak u najjaču ligu svijeta već iduće sezone.
Međutim, sportski motivi brzo su pali u drugi plan kada su u javnost procurili financijski detalji ugovora. Prema navodima regionalnih medija, Butler je potpisao ugovor na godinu i pol dana vrijedan nevjerojatnih 3,8 milijuna eura. Ta ga cifra čini jednim od najplaćenijih igrača u Europi i zasigurno najskupljim pojačanjem u povijesti Crvene zvezde. Vijest je izazvala šok i nevjericu među ljubiteljima košarke, a društvene mreže preplavilo je jednostavno pitanje: "Kako?". U vremenima kada se mnogi bore s egzistencijom, iznosi koje srpski klubovi izdvajaju za plaće sportaša djeluju nestvarno i otvaraju raspravu o opravdanosti takvih ulaganja.
Huge news coming from Belgrade! 👀🇷🇸@J_Hooper11 joins the @kkcrvenazvezda roster ✍️— EuroLeague (@EuroLeague) October 23, 2025
📄 Read more: https://t.co/cIKzrsdWXU pic.twitter.com/W9Jk91jLN2
Butlerov ugovor samo je vrh ledene sante. Pogled na platnu listu Zvezde otkriva da on nije jedini milijunaš u svlačionici Saše Obradovića. Listu predvodi Devonte' Graham s plaćom od 1,7 milijuna eura, a slijede ga Chima Moneke sa 1,6 milijuna te Nikola Kalinić, Semi Ojeleye i Isaiah Canaan koji zarađuju po 1,5 milijuna eura godišnje. Milijunske ugovore imaju i igrači poput Joela Bolomboya, Jasiela Rivera, Codija Miller-McIntyrea i Jordana Nwore. Kada se zbroje svi ti iznosi, postaje jasno da je budžet Crvene zvezde za plaće igrača, koji je za sezonu 2024./25. iznosio 14,3 milijuna eura, samo dio ukupnih troškova koji se procjenjuju na više od 20 milijuna eura. Ni gradski rival Partizan ne zaostaje, s budžetom koji je dosezao i rekordnih 23 milijuna eura.
Odgovor na pitanje odakle klubovima toliki novac krije se u izdašnoj pomoći države. Financijski izvještaji pokazuju kako Crvena zvezda ostvaruje goleme prihode od donacija, grantova i subvencija, koji su u 2024. godini iznosili čak 10,27 milijuna eura. Ministar financija Siniša Mali još je 2022. potvrdio da je država u deset godina Zvezdi i Partizanu osigurala pomoć od 130 milijuna eura. Konkretno, do travnja 2024., Zvezda je od državnih institucija primila 26 milijuna eura, dok je Partizan u sedam sezona dobio 27 milijuna eura, što je činilo preko 40 % klupskih prihoda. Analitičari, poput bivšeg nogometaša Rade Bogdanovića, tvrde da država "slupa" ogroman novac u sportske klubove kako bi podigla njihov ugled i osigurala uvjete sportašima, no ostaje pitanje je li takav model, koji se oslanja na novac poreznih obveznika, dugoročno održiv.
Novaca ima. Hrvati plaćaju takozvane, ili samozvane kulturnjake, ali samo za promociju yugodebilizma, dekadencije, a plaćamo očuvanje bratstva i jedinstva u prevodu srpski svet. Uglavnom beskorisne štetočinae đabelebaroše.