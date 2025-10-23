Pazite koliko Srbi plaćaju košarkaše! Ljudi se s pravom pitaju odakle im toliki novac

Nakon dramatičnog preokreta, saga oko američkog košarkaša Jareda Butlera je završena – potpisao je za Crvenu zvezdu Meridianbet. Ovaj 25-godišnji bek, koji iza sebe ima četiri godine NBA iskustva i 149 odigranih utakmica za Utah, Oklahomu, Washington i Philadelphiju, predstavlja ogromno pojačanje za beogradski klub, čije su redove prorijedile ozljede Isaiaha Canaana, Tysona Cartera i Devontea' Grahama. Butler, koji je 2021. bio i prvak NCAA lige s Baylorom, izabrao je Zvezdu ispred brojnih europskih ponuda, uključujući i onu grčkog velikana Olympiacosa. Ključna je, navodno, bila Zvezdina garancija da će imati status startera i značajnu minutažu, što Butler vidi kao idealnu odskočnu dasku za povratak u najjaču ligu svijeta već iduće sezone.

Međutim, sportski motivi brzo su pali u drugi plan kada su u javnost procurili financijski detalji ugovora. Prema navodima regionalnih medija, Butler je potpisao ugovor na godinu i pol dana vrijedan nevjerojatnih 3,8 milijuna eura. Ta ga cifra čini jednim od najplaćenijih igrača u Europi i zasigurno najskupljim pojačanjem u povijesti Crvene zvezde. Vijest je izazvala šok i nevjericu među ljubiteljima košarke, a društvene mreže preplavilo je jednostavno pitanje: "Kako?". U vremenima kada se mnogi bore s egzistencijom, iznosi koje srpski klubovi izdvajaju za plaće sportaša djeluju nestvarno i otvaraju raspravu o opravdanosti takvih ulaganja.

Butlerov ugovor samo je vrh ledene sante. Pogled na platnu listu Zvezde otkriva da on nije jedini milijunaš u svlačionici Saše Obradovića. Listu predvodi Devonte' Graham s plaćom od 1,7 milijuna eura, a slijede ga Chima Moneke sa 1,6 milijuna te Nikola Kalinić, Semi Ojeleye i Isaiah Canaan koji zarađuju po 1,5 milijuna eura godišnje. Milijunske ugovore imaju i igrači poput Joela Bolomboya, Jasiela Rivera, Codija Miller-McIntyrea i Jordana Nwore. Kada se zbroje svi ti iznosi, postaje jasno da je budžet Crvene zvezde za plaće igrača, koji je za sezonu 2024./25. iznosio 14,3 milijuna eura, samo dio ukupnih troškova koji se procjenjuju na više od 20 milijuna eura. Ni gradski rival Partizan ne zaostaje, s budžetom koji je dosezao i rekordnih 23 milijuna eura.

Odgovor na pitanje odakle klubovima toliki novac krije se u izdašnoj pomoći države. Financijski izvještaji pokazuju kako Crvena zvezda ostvaruje goleme prihode od donacija, grantova i subvencija, koji su u 2024. godini iznosili čak 10,27 milijuna eura. Ministar financija Siniša Mali još je 2022. potvrdio da je država u deset godina Zvezdi i Partizanu osigurala pomoć od 130 milijuna eura. Konkretno, do travnja 2024., Zvezda je od državnih institucija primila 26 milijuna eura, dok je Partizan u sedam sezona dobio 27 milijuna eura, što je činilo preko 40 % klupskih prihoda. Analitičari, poput bivšeg nogometaša Rade Bogdanovića, tvrde da država "slupa" ogroman novac u sportske klubove kako bi podigla njihov ugled i osigurala uvjete sportašima, no ostaje pitanje je li takav model, koji se oslanja na novac poreznih obveznika, dugoročno održiv.