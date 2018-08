Farncuzu dvostruku veća kazna nego što je zaradio na turniru

Francuski tenisač Benoit Paire kažnjen je sa 16.500 dolara zbog razbijanja tri reketa tijekom poraza od Cipranina Marcosa Baghdatisa u susretu 1. kola ATP turnira u Washingtonu ranije ovoga tjedna.

Nakon što je izgubio servis u završnici trećeg seta kojim je Baghdatis poveo sa 5-2 Paire je razbio reket s kojim je igrao, a zatim je iz torbe izvadio još jedan reket kojega je također uništio. Zbog takvog ponašanja publika ga je izviždala, a on se u posljednjem gemu susreta uopće nije trudio igrati. Po završetku dvoboja razbio je još jedan reket.

Iz ATP-a su kaznu francuskom igraču obrazložili zbog "glasne opscenosti, nesportskog ponašanja i pomanjkanja truda".

A meltdown of epic proportions from Benoit Paire 🎾🎾



Full video here https://t.co/Zgz1FTZLie pic.twitter.com/KIStWzrXht