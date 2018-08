Čuvajte se: mladi Gojo ulazi u tenisku arenu

Da je veliki teniski talent, još jedan iz splitskog bazena teniskih virtuoza, znalo se i ranije. Borna Gojo, koji danas ima 20 godina, bio je višestruki hrvatski prvak u mlađim kategorijama, a na sebe je pozornost svratio i lani kada je u kvalifikacijama Winston-Salema, tada kao 808. tenisač svijeta, pobijedio 95. igrača svijeta Belgijca Bemelmansa (7:6, 3:6, 7:6).

Cipranin bolji u finalu

Tada Gojo nije prošao te kvalifikacije, ponajviše zbog ozljede lijevog bedrenog mišića, no ove mu se godine pruža prilika da u istom gradu zaigra na glavnom turniru i to bez – kvalifikacija. Dobit će pozivnicu, i to kao nagradu za uspjehe na sveučilišnoj razini. Splićanin je, naime, jedan od najboljih članova šesteročlane američke sveučilišne teniske momčadi Wake Foresta (sveučilišta sa 7000 studenata u Winston-Salemu, Sjeverna Karolina), koja je nedavno, prvi put u svojoj povijesti, osvojila sveučilišno prvenstvo SAD-a. Borna je stigao i do finala u pojedinačnoj konkurenciji, ali je u njemu izgubio od kolege iz momčadi, dvije godine starijeg Cipranina Chrysochosa.

Nakon tog studentskog uspjeha Borna je bio na primanju kod američkog predsjednika Donalda Trumpa (predsjednik prima sve momčadi koje osvoje sveučilišno prvenstvo u bilo kojem sportu), a sad se prebacio na profesionalni tenis. U Lexingtonu (Kentucky), poznatom po nazivu “konjska prijestolnica svijeta”, prošao je kvalifikacije na tamošnjem Challengeru vrijednom 75.000 USD i još dodatno u prvom kolu glavnog turnira pobijedio Britanca Liama Broadyja, četvrtog nositelja i 192. tenisača svijeta, sa 6:4, 7:6 (4). Nikakvo iznenađenje za sve one koji barem malo poznaju Bornu. Zna se da on ima potencijal i za puno veća ostvarenja.

Gojo je ovaj tjedan 624. na ATP listi, najbolji plasman nije mu puno bolji – 596. mjesto iz prosinca prošle godine, ali je zato već postignutim u Lexingtonu osigurao dolazak na 580. mjesto (+44) i novi najbolji plasman. Na hrvatskoj listi je deveti, ali najmjerodavnijom potvrdom Gojinih velikih mogućnosti čini nam se poredak igrača do 21 godine na kojoj je naš mladac 71. na svijetu.

Vraća se faksu, ali bez tenisa

No ni to nije realan pokazatelj Bornine kvalitete baš zbog toga što je dvije sezone gotovo isključivo bio posvećen studiju i sveučilišnom tenisu. Sad je odlučio u potpunosti se posvetiti profesionalnom tenisu. Vratit će se na fakultet, završiti studij, ali sveučilišnom je tenisu rekao zbogom.

– Meni je konačni cilj biti profesionalac. Sad sam usredotočen na to. Odigrat ću još nekoliko Challengera, potom Winston-Salem i nakon toga vratiti se kući i malo odmoriti – poručio je.