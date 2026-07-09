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RAT SE RASPLAMSAVA

Ukrajinski dronovi pogađaju Ruse gdje ih najviše boli, Rusi nemilosrdno tuku po Kijevu

Autor
Danijel Prerad
09.07.2026.
u 23:00

Zelenski je pozvao europske saveznike da njihova potreba za pristupačnim, masovno proizvedenim protubalističkim sustavima 'ne može čekati do 2030. ili kasnije' te da se mora zadovoljiti 'što je prije moguće, zapravo, danas'

Ukrajinski dronovi su napali rusku rafineriju nafte Saratov i petrokemijski pogon u Tatarstanu tijekom noći 8. srpnja, potvrdio je predsjednik Volodimir Zelenski. Saratov se nalazi otprilike 460 kilometara istočno od ukrajinske granice s Rusijom, blizu Luganske oblasti u istočnoj Ukrajini. "Ukrajina sasvim ispravno odgovara Rusiji zbog njezinih napada na našu zemlju i zbog produljenja rata", rekao je u objavi na društvenim mrežama. Ukrajina redovito napada vojnu infrastrukturu duboko u Rusiji i okupiranim teritorijima u nastojanju da smanji sposobnost Moskve da nastavi voditi rat. Kijev je posljednjih mjeseci pojačao napade, usredotočujući se na rusku logističku i energetsku infrastrukturu. Uz sve to ukrajinski dronovi dugog dometa pogodili su još devet ruskih tankera iz sjene u Azovskom moru, rekao je 8. srpnja glavni ukrajinski zapovjednik za borbu dronovima, Robert Brovdi, poznatiji po pozivnom nadimku "Magyar". U dvije noći Magyarove ptice su tako u Azovskom moru napale 19 ruskih tankera koji su morskim putem prenosili gorivo na Krim, gdje vlada velika energetska kriza uslijed sistematskih ukrajinskih napada na naftnu logistiku.

Ključne riječi
rat u Ukrajini Volodimir Zelenski Balističke Rakete Rusija Kijev Ukrajina

Komentara 4

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Avatar NAF O FAN
NAF O FAN
23:20 09.07.2026.

ruski zločinci uporno uništavaju nebodere s obiteljima diljem Ukrajine kako bi slomili duh herojskog ukr.naroda, a Ukrajina uzvraća isključivo po vojnim i logističkim ciljevima u rusiji!

RA
radarist
23:21 09.07.2026.

rusi su bili i ostalo zločinci, pravi sljedbenici svojih bivših naci saveznika

Avatar Marathon
Marathon
23:13 09.07.2026.

Rusi tuku po skladištima streljiva. Treba pitati Ukrajince zašto streljivo i eksplozive skladište u stambenim naseljima.

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