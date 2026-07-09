Ukrajinski dronovi pogađaju Ruse gdje ih najviše boli, Rusi nemilosrdno tuku po Kijevu

Ukrajinski dronovi su napali rusku rafineriju nafte Saratov i petrokemijski pogon u Tatarstanu tijekom noći 8. srpnja, potvrdio je predsjednik Volodimir Zelenski. Saratov se nalazi otprilike 460 kilometara istočno od ukrajinske granice s Rusijom, blizu Luganske oblasti u istočnoj Ukrajini. "Ukrajina sasvim ispravno odgovara Rusiji zbog njezinih napada na našu zemlju i zbog produljenja rata", rekao je u objavi na društvenim mrežama. Ukrajina redovito napada vojnu infrastrukturu duboko u Rusiji i okupiranim teritorijima u nastojanju da smanji sposobnost Moskve da nastavi voditi rat. Kijev je posljednjih mjeseci pojačao napade, usredotočujući se na rusku logističku i energetsku infrastrukturu. Uz sve to ukrajinski dronovi dugog dometa pogodili su još devet ruskih tankera iz sjene u Azovskom moru, rekao je 8. srpnja glavni ukrajinski zapovjednik za borbu dronovima, Robert Brovdi, poznatiji po pozivnom nadimku "Magyar". U dvije noći Magyarove ptice su tako u Azovskom moru napale 19 ruskih tankera koji su morskim putem prenosili gorivo na Krim, gdje vlada velika energetska kriza uslijed sistematskih ukrajinskih napada na naftnu logistiku.