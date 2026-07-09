Ukrajinski dronovi su napali rusku rafineriju nafte Saratov i petrokemijski pogon u Tatarstanu tijekom noći 8. srpnja, potvrdio je predsjednik Volodimir Zelenski. Saratov se nalazi otprilike 460 kilometara istočno od ukrajinske granice s Rusijom, blizu Luganske oblasti u istočnoj Ukrajini. "Ukrajina sasvim ispravno odgovara Rusiji zbog njezinih napada na našu zemlju i zbog produljenja rata", rekao je u objavi na društvenim mrežama. Ukrajina redovito napada vojnu infrastrukturu duboko u Rusiji i okupiranim teritorijima u nastojanju da smanji sposobnost Moskve da nastavi voditi rat. Kijev je posljednjih mjeseci pojačao napade, usredotočujući se na rusku logističku i energetsku infrastrukturu. Uz sve to ukrajinski dronovi dugog dometa pogodili su još devet ruskih tankera iz sjene u Azovskom moru, rekao je 8. srpnja glavni ukrajinski zapovjednik za borbu dronovima, Robert Brovdi, poznatiji po pozivnom nadimku "Magyar". U dvije noći Magyarove ptice su tako u Azovskom moru napale 19 ruskih tankera koji su morskim putem prenosili gorivo na Krim, gdje vlada velika energetska kriza uslijed sistematskih ukrajinskih napada na naftnu logistiku.
Ukrajinski dronovi pogađaju Ruse gdje ih najviše boli, Rusi nemilosrdno tuku po Kijevu
Zelenski je pozvao europske saveznike da njihova potreba za pristupačnim, masovno proizvedenim protubalističkim sustavima 'ne može čekati do 2030. ili kasnije' te da se mora zadovoljiti 'što je prije moguće, zapravo, danas'
Komentara 4
rusi su bili i ostalo zločinci, pravi sljedbenici svojih bivših naci saveznika
Rusi tuku po skladištima streljiva. Treba pitati Ukrajince zašto streljivo i eksplozive skladište u stambenim naseljima.
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ruski zločinci uporno uništavaju nebodere s obiteljima diljem Ukrajine kako bi slomili duh herojskog ukr.naroda, a Ukrajina uzvraća isključivo po vojnim i logističkim ciljevima u rusiji!