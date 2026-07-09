Čovjek koji je stvorio Ljubičića iskreno je poriznao: Nisam želio zajedno trenirati Hrvata i Srbina

U svijetu tenisa, talijanski gradić Bordighera postao je sinonim za izvrsnost. Igrači ne dolaze ovamo zbog glamura Azurne obale, već zbog jednog čovjeka: Riccarda Piattija. U njegov teniski centar, otvoren 2017. godine kao kruna životne filozofije, hodočastili su Novak Đoković i Jannik Sinner na počecima svojih putovanja, Miloš Raonić i Richard Gasquet kada su tražili iskorak u karijeri, pa čak i Marija Šarapova u posljednjem pokušaju povratka na vrh. Piatti, danas 66-godišnjak, više od svega voli proces stvaranja. On nije samo trener, već učitelj koji uživa u dugoročnom radu s mladim igračima, u postavljanju temelja koji će im omogućiti da uspiju, s njim ili bez njega.

Partnerstvo s Ivanom Ljubičićem definicija je Piattijeve trenerske filozofije. Njihova suradnja započela je u lipnju 1997. godine, u vrijeme kada je talentirani hrvatski tenisač bio tek 954. igrač svijeta. Ono što je uslijedilo bilo je jedno od najdugovječnijih i najuspješnijih partnerstava u modernom tenisu, koje je trajalo punih 17 godina, sve do samog kraja Ljubičićeve igračke karijere 2012. godine. Piatti je u Ivanu vidio ne samo potencijal, već i nevjerojatnu radnu etiku, spremnost na odricanje i povjerenje u proces. Zajedno su prošli sve stepenice, od borbe na Challengerima do samog vrha ATP ljestvice. Pod Piattijevim vodstvom, Ljubičić je izrastao u igrača svjetske klase, ostvarivši svoj renking karijere kao treći tenisač svijeta. Ta suradnja bila je dokaz da se strpljenjem i predanošću mogu graditi velike karijere, a Piatti je pokazao rijetku vrlinu u trenerskom poslu: bezuvjetnu lojalnost projektu u koji je vjerovao. Njihov odnos bio je temelj na kojem je gradio svoj ugled i principe od kojih nikada nije odstupao.

Upravo je ta odanost Ljubičiću bila presudna u epizodi s drugim velikanom, Novakom Đokovićem. Piatti je počeo raditi s tada 18-godišnjim Đokovićem u jesen 2005. godine i odmah je shvatio da pred sobom ima nešto posebno.

- Novak je bio nevjerojatno zreo. Imao je 17 godina, ali mentalno je bio kao da ima 23 ili 24 - prisjetio se Piatti.

Trenutak koji mu je urezao u pamćenje bio je Đokovićev meč protiv Gaëla Monfilsa na US Openu 2005. U uvjetima nesnosne vrućine i vlage, mladi Srbin je prolazio kroz agoniju, tražio je medicinske stanke, ali je na kraju slavio u pet iscrpljujućih setova. Za Piattija je to bio ključni pokazatelj.

- Znao sam da ima kvalitetu i kretanje, ali prva kvaliteta koju igrač mora imati jest sposobnost da pati i bori se za pobjedu - objasnio je.

Prepoznao je i problem s Đokovićevim vidom te savjetovao njegovoj obitelji posjet oftalmologu. No, suradnja je potrajala manje od godinu dana. Đokovićev otac tražio je potpunu posvećenost, no Piatti to nije mogao prihvatiti. U tom trenutku, njegov prioritet bio je Ivan Ljubičić, projekt kojem je posvetio godine života.

- Ljubičić je bio Hrvat podrijetlom iz Bosne i Hercegovine, a Novak Srbin. Rat na Balkanu tek je završio i odnosi su i dalje bili napeti. Donio sam dobru odluku što sam ga pustio - istaknuo je Piatti.

Odluka da se raziđe s budućim osvajačem 24 Grand Slam titule danas se može činiti nevjerojatnom, no Piatti je nikada nije požalio. Njegova lojalnost Ljubičiću bila je jača od primamljive ponude. Unatoč kratkoj suradnji, talijanski stručnjak je već tada imao jasnu viziju.

- Još 2006. godine znao sam da Novak može postati svjetski broj jedan i igrač na razini Rafaela Nadala i Rogera Federera. Uvijek je naporno radio, od djetinjstva, s obitelji, bio je nevjerojatno fokusiran i odlučan u namjeri da postane najbolji - izjavio je godinama kasnije.

Njegova sposobnost da pronikne u mentalni sklop igrača bila je zapanjujuća. Đoković i, kasnije, Sinner posjedovali su ono što on naziva "snažnim umom". To za njega ne znači samo borbenost, već jasnoću.

- Obojica su vrlo bistri oko toga što trebaju učiniti. Odmah razumiju što je potrebno i to naprave - objasnio je Piatti.

Ta epizoda, iako kratka, postala je legendarna i potvrdila je Piattijev status vizionara koji je među prvima vidio obrise jednog od najvećih tenisača svih vremena.

Iako je poznat kao majstor tehnike koji obožava raditi s video analizama kako bi usavršio svaki udarac, "metoda Piatti" seže mnogo dublje. Njegov pristup je strateški i uvijek usmjeren prema budućnosti. On ne stvara igrače prema nekom postojećem kalupu, već analizira one koji su na vrhu i gradi novu generaciju koja će ih moći pobijediti. Najbolji primjer je njegov rad s Jannikom Sinnerom.

- Moj cilj dok sam trenirao Jannika, a jer sam nekada radio i s Đokovićem, bio je pronaći način kako Jannik može pobijediti Đokovića - otvoreno je priznao Piatti.

Za njega, novi dominantni igrači poput Alcaraza i Sinnera nisu slučajnost; oni su izgrađeni kao odgovor na Nadala i Đokovića. To je evolucijski pristup tenisu.

- Morate pronaći nekoga tko može pobijediti takvog tipa. Sada bi ideja bila pronaći mladog igrača koji za osam do deset godina može pobijediti Alcaraza ili Sinnera - rekao je.

Ključni element te metode je izgradnja mentalne tvrđave. Piatti je uvidio da najveći šampioni ne pobjeđuju uvijek zato što igraju dobro, već zato što pronalaze način da pobijede i kada igraju loše. Jednom je prilikom, tijekom pandemije, Sinneru pokazivao snimke finala velikih turnira, ali ne trenutke briljantnosti Đokovića, Nadala i Federera, već trenutke kada su se mučili.

- Rekao sam mu da ne vjeruje kako oni pobjeđuju jer igraju dobro, već da shvati da pobjeđuju jer prolaze kroz loše trenutke - otkrio je Piatti.

Mladi igrači, opsjednuti savršenstvom udaraca, često ne razumiju da je ključ u upravljanju kriznim situacijama na terenu.

- Veliki igrači znaju kada igraju loše, ali ako prihvate da igraju loše, pronađu način za pobjedu. Mladi igrači još ne poznaju sebe dovoljno i misle da su udarci najvažniji, a ne trenuci - istaknuo je Piatti.

Piatti s nostalgijom gleda na vremena kada je s Ljubičićem imao deset tjedana za pripreme tijekom studenog i prosinca. Današnji tenis, s brutalnim kalendarom, ne ostavlja prostora za takav temeljit rad.

- Igra se promijenila, brža je. Sada je vrlo teško napraviti promjene jer stalno igraju - objašnjava.

Upravo ga je ta promjena usmjerila prema onome što najviše voli: radu s mladima. U svom centru u Bordigheri može primijeniti svoju filozofiju bez pritiska rezultata. Tamo odgaja nove generacije, poput 19-godišnjeg Francuza Gabriela Debrua ili 17-godišnjeg Indijca Manasa Dhamnea. Njegov pristup je beskompromisan. Kada je Dhamne, koji nikada nije igrao na zemlji, došao u njegov centar, Piatti je inzistirao da odigra cijelu sezonu na toj podlozi.

- Ne zanima me ako ne pobjeđuje. Tamo će napredovati - jasan je Piatti.

U svom centru godinama radi s istim kondicijskim trenerom, Daliborom Širolom, i fizioterapeutom Claudiom Zimaglijom. Model je timski rad s jednim ciljem: stvoriti neovisnog igrača.

- To je kao odgajanje djeteta. Objasniš mu sve, a onda jednog dana ono napusti dom. To je normalno, jer na terenu moraš biti neovisan - kaže.

Rastanak s Jannikom Sinnerom 2022. godine, iako težak, bio je dio tog procesa. Dapače, Piatti je uvjeren da je Sinner donio ispravnu odluku angažiranjem Darrena Cahilla. Gledajući danas Sinnerove uspjehe, osjeća ponos, ali ne i iznenađenje.

- Kada sam gledao Jannika, u mojoj glavi znao sam da se sve to može dogoditi. Imao sam isti osjećaj kao s Novakom - zaključio je Riccardo Piatti