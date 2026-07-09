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Zlatko Dalić oglasio se nakon odlaska s klupe Hrvatske: Objavio je samo jednu riječ

SP 2026 Toronto: Hrvatska u šesnaestini finala izgubila od Portugala i oprostila se od Svjetskog prvenstva
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
09.07.2026.
u 07:23

Od njega se biranim riječima oprostio HNS, a onda se oglasio i sam Zlatko Dalić na društvenim mrežama

Najtrofejniji hrvatski izbornik Zlatko Dalić jučer je odlučio da neće nastaviti suradnju s Hrvatskim nogometnim savezom i tako je završio njegov mandat od skoro devet godina. U tom izrazito plodnom razdoblju osvojio je srebro na Svjetskom prvenstvu u Rusiji, srebro u Ligi nacija i broncu na Svjetskom prvenstvu u Katru.

Dalićev ugovor istekao je nakon poraza od Portugala u šesnaestini finala ovogodišnjeg Mundijala. Nakon toga je poručio da će razmisliti, no na kraju je odlučio zahvaliti se Kustiću i HNS-u. Od njega se biranim riječima oprostio HNS, a onda se oglasio i sam Zlatko Dalić na društvenim mrežama.

Na društvenim mrežama donedavni izbornik podijelio je fotografiju na kojoj je napisao samo jednu riječ - hvala, te dodao hrvatsku zastavu i emotikon sklopljenih ruku za molitvu.

Foto: Instagram

Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Zlatko Dalić

Komentara 1

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ŠT
ŠtoReći
08:05 09.07.2026.

Izborniče hvala! Sretno

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KOMENTAR DRAŽENA KLARIĆA

Odlazak u zemlji čuda: Zašto ćemo Dalića zazivati brže nego što itko misli

Zlatku Daliću potrebno je odati priznanje za najmanje šest ključnih stvari. Prvo, vratio je reprezentaciju cijeloj Hrvatskoj: Splitu, Zagrebu, Rijeci, Osijeku. Drugo, vratio je naciji, barem na trenutak, osjećaj snage i vlastite važnosti. Treće, stvorio je od Hrvatske respektabilnu nogometnu silu. Četvrto, iza sebe nije ostavio potop, već moćnu, mladu ekipu željnu uspjeha. Peto, uvijek je bio i ostao svoj, imun na sve one zakulisne silnice koje se vrte oko igre s milijunskim transferima. Šesto, ostao je vjeran svojim stavovima, uvjerenjima i svjetonazoru.

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