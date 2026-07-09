Zlatko Dalić oglasio se nakon odlaska s klupe Hrvatske: Objavio je samo jednu riječ

Najtrofejniji hrvatski izbornik Zlatko Dalić jučer je odlučio da neće nastaviti suradnju s Hrvatskim nogometnim savezom i tako je završio njegov mandat od skoro devet godina. U tom izrazito plodnom razdoblju osvojio je srebro na Svjetskom prvenstvu u Rusiji, srebro u Ligi nacija i broncu na Svjetskom prvenstvu u Katru.

Dalićev ugovor istekao je nakon poraza od Portugala u šesnaestini finala ovogodišnjeg Mundijala. Nakon toga je poručio da će razmisliti, no na kraju je odlučio zahvaliti se Kustiću i HNS-u. Od njega se biranim riječima oprostio HNS, a onda se oglasio i sam Zlatko Dalić na društvenim mrežama.

Na društvenim mrežama donedavni izbornik podijelio je fotografiju na kojoj je napisao samo jednu riječ - hvala, te dodao hrvatsku zastavu i emotikon sklopljenih ruku za molitvu.

Foto: Instagram