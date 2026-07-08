Britanska senzacija priziva i Ivaniševićev put: Na Wimbledonu se sjetili Goranovog pohoda

Britanski novi san i dalje traje. Nova mlada senzacija Arthur Fery (23) uspio je nastaviti bombastičan niz pobjeda i ušao je u svoje prvo Grand Slam polufinale - pobijedivši u četvrtfinalu Wimbledona Talijana Flavija Cobollija, sa 6:4, 7:6 (4), 6:0. Fery je dominirao većim dijelom meča, a na kraju se posve raspala igra talentiranog Talijana koji je posve priznao kapitulaciju pred sve ushićenijom domaćom publikom. Fery je dijete roditelja Francuza, ali odavno je preselio u London, nalazi se pet minuta od Wimbledona, ovdje je trenirao i kaže da se sada definitivno smatra Britancem i povezan s Londonom. Sin čelnika FC Lorienta i bivše igračice Olivije Féry, mladić francuskog podrijetla, tek je peti Britanac u polufinalu ovog turnira u Open eri, uz bok velikanima poput Murraya i Henmana.

Uoči Wimbledona bio je 114. na ATP ljestvici i za izravan nastup trebala mu je pozivnica organizatora. A ovom pobjedom protiv Cobollija postao je prvi igrač s pozivnicom koji je izborio polufinalu All England Cluba nakon Gorana Ivaniševića 2001. godine. To su mu spomenuli odmah na terenu nakon pobjede, aludirajući nadu domaćina da Fery poput Ivaniševića ode sve do kraja i osvoji naslov. Nakon meča na konferenciji za medije novinari su također pitali Feryja za Goran Ivaniševića i je li upoznat s Goranovom pričom i njegovim slavnim osvajanjem wimbledonskog naslova.

- Nisam još imali priliku upoznati Gorana, ali jesam znao još od prije da je on jedini igrač s pozivnicom koji je ikada osvojio Grand Slam turnir. Dakle, da, to je očito nevjerojatna priča. Gledao sam ranije sažetke tog njegovog finala iz 2001. godine. Neću previše nagađati niti razmišljati unaprijed o tome kako bi moj ostatak turnira mogao izgledati. Samo ću nastaviti razmišljati o svom meču u petak, a onda ćemo vidjeti kako ću proći, rekao je Fery.

A Fery će za finale igrati protiv Nijemca Alexandera Zvereva, koji djeluje preporođeno nakon trijumfa u Parizu na Roland Garrosu i konačnog osvajanja svoje prve Grand Slam titule. Naime, upravo je u četvrtfinalu Wimbledona Zverev konačno pobijedio svoju noćnu moru - Amerikanca Taylora Frutza. Naime, Fritz je imao niz od čak 7 uzastopnih pobjeda nad Zverevom! Ali, danas je taj niz Zverev prekinuo i pobijedio je u četvrfinalu uvjerljivo s 3:o u setovim (6:4, 6:4, 6:2). Zverev je tako osigurao svoje prvo polufinale na Wimbledonu i ukupno 12. plasman među četiri najbolja na Grand Slam turnirima.

- Svakako sam sretan što sam u polufinalu. Mislim da je posebno važno što sam pobijedio nekoga poput Taylora, s kojim sam se mučio posljednje dvije godine. Ti su mečevi bili prilično jednostrani i uvijek su odlazili na njegovu stranu.

Vrlo sam zadovoljan time kako sam igrao. Sjajno je biti u polufinalu. Mislim da mi je osvajanje Roland Garrosa definitivno pomoglo, nema nikakve sumnje u to. Ali mislim, da, malo sam promijenio svoju igru za travu. Ove godine to funkcionira prilično dobro. Govorio sam o tome i nakon prethodnih mečeva. Promijenio sam poziciju na returnu, kao i općenito svoju poziciju na terenu. Pokušavao sam to i posljednjih nekoliko godina, ali nikad se nisam osjećao ugodno radeći to. Ove godine osjećaj je malo drukčiji. Naravno, vrlo sam zadovoljan i jako sretan zbog toga, poručio je Zverev, koji nekako iz pozadine gradi novu veliku Grand Slam priču dok je u prvom planu "blockbuster" polufinale i mega dvoboj između Novaka Đokovića i Jannika Sinnera.