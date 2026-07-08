Mate Pavić u petom polufinalu Wimbledona: 'Ako je neka prilika za pobijedit Nijemce, to je sada!'

Hrvatski tenisač Mate Pavić i njegov partner iz Salvadora, Marcelo Arevalo, osigurali su drugu godinu zaredom nastup u polufinalu muških parova na Wimbledonu. U četvrfinalu su pobijedili treće nositelje i branitelje naslova britansku kombinaciju Julian Cash i Lloyd Glasspool i to relativno uvjerljivo sa 6:2, 7:6 (2). Iako su Cash i Glasspool branili naslov, ovo im je bio treći poraz u četiri susreta protiv hrvatsko-salvadorskog dvojca. Pavić i Arevalo su ove sezone već drugi put slavili protiv Britanaca na travnatoj podlozi, nakon što su ih prethodno svladali u polufinalu Queen's Cluba na putu do titule. Za Pavića je ovo jubilarno peto polufinale u All England Clubu, gdje je 2021. slavio s Mektićem, dok je 2017. i 2022. igrao finala. S druge strane, Arevalo još uvijek čeka na svoj prvi wimbledonski finale.

Pavić i Arevalo su u odličnoj formi na travi, ovo im je već osma pobjeda u nizu. Put do završnice vodi ih preko Nijemaca Kevina Krawietza i Tima Puetza, koji su u četvrtfinalu bili bolji od Francuza Doumbije i Reboula (7:5, 7:6). Njemački par trenutno dominira u međusobnim susretima, uključujući pobjede u finalima ATP Finala u Torinu 2024. te ovogodišnjeg Mastersa u Monte Carlu. Tako da nakon još jedne blistave pobjede ne travi Pavića i Arevala sada čeka novi derbi i prilika za revanš protiv starih rivala.

No, Pavić na dvoboj u polufinalu protiv Nijemaca gleda s oprezom, svjestan povijesti njihovih međusobnih dvoboja. - Nećemo sad više ni brojati koliko smo puta zaredom izgubili od njih, s blagim osmijehom je prokomentirao Pavić, prisjećajući se nekih od najtjesnijih poraza. Prisjetio se tako finala Monte Carla, koje je bilo izuzetno blizu i odlučeno u produženom tie-breaku s 10:8, kao i finala ATP završnice u Torinu 2024. godine. Pavić ističe da su to gotovo uvijek neizvjesni mečevi u kojima odlučuje jedna ili dvije lopte. - Budu to tijesni mečevi, odluka na loptu, dvije, ali nekako se sve desi da ode na njihovu stranu, iskreno je priznao.

Ipak, ovoga puta situacija je znatno drugačija, a samopouzdanje u hrvatsko-salvadorskom paru je na vrhuncu. Pavić i Arévalo u polufinale ulaze na krilima fantastičnog niza koji im daje za pravo nadati se prekidu negativne serije protiv Nijemaca. - Evo, sad smo u dobroj situaciji, imamo samopouzdanja, dobili smo osam mečeva zaredom na travi od Queensa. Tako da, ako je neka dobra prilika, onda je to sigurno sada u polufinalu Wimbledona.

Kako se bliži sama završnica najvećeg svjetskog turnira, pritisak raste, a svaki igrač ima svoje načine kako ostati miran i fokusiran. Upitao sam Pavića ima li on neku posebnu rutinu ili ritual uoči ključnih mečeva. Splitski tenisač je priznao da, iako ne radi ništa posebno dramatično, postoje određene sitnice kojih se pridržava. Iako ih sam u šali naziva 'glupostima', Pavić se svojih malih rituala drži kroz cijeli turnir. Jedan od njih vezan je za poziciju sjedenja tijekom pauza u meču. - Ne baš, ali bude tu i tamo nekih rutina. Kad smo na meču, ja uvijek sjednem na vanjsku stranu od suca. Tako neke stvari, paziš na linije i tako nešto, otkrio je. No, odmah je kroz smijeh dodao i realnu ocjenu učinkovitosti tih rituala: - Svi mi imamo neke te stvari i nije da one pomažu, jer često i gubimo kad to radim, tako da se na kraju dana ispostavi da ne pomažu. Ali eto, čisto da si nekakvu rutinu u glavi zadovoljimo. Ako to postoji, ali ništa posebno, zaključio je Pavić uoči velikog polufinalnog okršaja.