Trump promijenio avion pri odlasku iz Turske, sada je otkriveno i zašto

Bijela kuća u četvrtak je odbacila nagađanja o sigurnosti novog predsjedničkog zrakoplova Air Force One, nakon što su se pojavile informacije da je američki predsjednik Donald Trump iz Turske otputovao starijim modelom zrakoplova. Iz administracije poručuju da je riječ o jednom od najsigurnijih zrakoplova na svijetu te da se u zaštiti predsjednika koriste i taktike odvraćanja pažnje, javlja The Hill.

Direktor komunikacija Bijele kuće Steven Cheung istaknuo je kako je novi, preuređeni Air Force One opremljen najsuvremenijim sigurnosnim sustavima koji jamče zaštitu predsjednika i njegova osoblja. 'Novi Air Force One je najsuvremeniji zrakoplov opremljen visokim sigurnosnim protokolima koji osiguravaju sigurnost predsjednika i njegova osoblja', poručio je Cheung u priopćenju.

Dodao je kako je i sam Trump nedavno upozorio da postoje brojni neprijatelji Sjedinjenih Američkih Država koji ga smatraju metom. 'Kao što je predsjednik nedavno rekao, Amerika ima mnogo neprijatelja koji ga imaju na nišanu, a mi koristimo sva sredstva koja su nam na raspolaganju, uključujući odvraćanje pažnje i obmanjivanje, kako bismo odgovorili na te prijetnje', rekao je.

Trump je nakon završetka summita NATO-a u Ankari u srijedu prema britanskoj vojnoj bazi Royal Air Force Mildenhall otputovao starijim, svijetloplavim modelom Air Force Onea, dok se u Sjedinjene Države vratio novijim zrakoplovom koji je Katar darovao američkoj administraciji. Ranije tijekom dana predsjednik je objasnio kako će starijim zrakoplovom letjeti "zbog starih vremena", dok će novi avion biti dopremljen u Mildenhall kako bi ga mogli razgledati američki vojnici.

Na pitanje novinara je li odluka o korištenju starijeg zrakoplova povezana s mogućim prijetnjama iz Irana, Trump nije dao izravan odgovor, već je poručio kako se nalazi na vrhu popisa meta iranskog režima. 'Ja sam broj jedan na iranskom popisu za likvidaciju', rekao je.

Na dodatno pitanje zašto nije koristio novi Boeing, odgovorio je: 'Ide u nekoliko vojnih baza kako bi ga vojnici mogli vidjeti jer je doista veličanstven.' Tijekom leta iz Turske prema Ujedinjenom Kraljevstvu novinarima u predsjedničkom zrakoplovu naređeno je da ne otvaraju prozorske rolete, no nije im objašnjeno zbog čega. Kada su o tome upitali predsjednika, Trump je kratko odgovorio kako je to vjerojatno zbog, kako je rekao, 'ološa ovdje'.

Sve se događa u razdoblju pojačanih napetosti između Washingtona i Teherana. Iran i Turska dijele zajedničku granicu, a Trump je tijekom summita NATO-a ustvrdio da je primirje između SAD-a i Irana završeno. Nakon toga Sjedinjene Države obnovile su napade na Iran, optuživši ga za napade na brodove u Hormuškom tjesnacu. Predsjednik je pritom ponovno upozorio da bi mogao biti meta pokušaja atentata. 'Ja sam broj jedan na njihovom popisu za ubojstvo', rekao je Trump.