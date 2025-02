Fantastični Čilić svladao osmog igrača svijeta: Ova pobjeda stvarno puno znači

Marin Čilić ponovo pobjeđuje! Naš je tenisač u prvom kolu ATP turnira iz Serije 500 u Dubaiju zaustavio osmog tenisača svijeta, Australca Alexa De Minaura (6:2, 3:6, 6:3) i to u svom drugom ovogodišnjem nastupu.

Nakon uvjerljivog izdanja u prvom setu Marin je u drugoj dionici poveo s 2:1 i imao 40:0 na svoj početni udarac da bi ipak izgubio servis, a u nastavku i taj set. I kad se činilo da će Australac stići do potpunog preokreta naš tenisač u šestom gemu trećeg seta dolazi do novog breaka koji na kraju pretvara u veliku pobjedu.

Meč je završio s učinkom od tri asa uz 60 posto prvog servisa, a realizirao je sve četiri break-lopte (De Minaur je iskoristio dvije od sedam break-lopti).

– Od samog početka meča jako sam dobro osjećao loptu. Cijeli sam susret igrao na visokoj razini, što mi je posebno drago – rekao je nakon susreta presretni Marin, pa dodao:

– U drugom sam setu imao break prednosti, no on se nije predavao. Igrali smo već nekoliko puta i znam o kakvom se odličnom igraču radi i da se može vratiti. U trećem smo setu obojica igrali fantastičan tenis, na kraju sam uspio doći do ove pobjede koja mi puno znači.

Ovo mu je treći uspjeh u petom međusobnom susretu s De Minaurom. U drugom će kolu igrati protiv još jednog Australca Alexeija Popyrina (27. na ATP listi).