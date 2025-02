Slavna tenisačica doživjela stravično iskustvo, Hrvat nam sve opisao: 'Počeo ju je opsesivno grliti, nije joj dao mira...'

Teniski svijet ostao je zapanjen neugodnim iskustvom koje je britanska tenisačica Emma Raducanu doživjela na turniru u Dubaiju. Tijekom meča s Čehinjom Karolinom Muchovom, Raducanu je briznula u plač te se pokušala sakriti iza stolice glavne sutkinje meča. U tom trenutku nitko nije znao o čemu je riječ, a kasnije je sve pojašnjeno u službenom priopćenju.

"Emmi Raducanu je u javnom prostoru prišao čovjek te demonstrirao opsesivno ponašanje. Ista osoba identificirana je dan poslije na meču Raducanu bio u prvim redovima tribina, te je udaljena sa stadiona. Dobila je i zabranu dolaska na sve WTA događaje jer je zaključeno da predstavlja sigurnosnu prijetnju", oglasili su se iz WTA.

No, nama je cijelu priču ispričao Roman Kelečić, hrvatski teniski trener kojeg je Raducanu nedavno angažirala za turnir u Abu Dhabiju, nakon što je njezin dosadašnji trener, Nick Cavaday, odstupio zbog zdravstvenih razloga.

- Bilo je nevjerojatno. Igrala je meč, normalno, no kada je u jednom trenutku ugledala tog čovjeka, jednostavno se slomila. Ne znam kako bih vam to opisao. Ona je taj meč skoro pobijedila. Nakon svega nas je sve zagrlila. Mi smo na kraju do četiri ujutro bili s njom na policiji. Nakon svega otputovala je za London i samo mi je kazala da ćemo se čuti u skoro vrijeme. Nije bila u stanju pričati više o bilo kakvim planovima. Ona u Londonu ima ljude koji brinu za njenu sigurnost. Jednostavno nije mislila da joj se takvo što može dogoditi u Dubaiju - kazao je Kelečić.

Ali ona tog čovjeka već od ranije poznaje jer je već imala problema s njim?

- Ma da, prvi put prije pet godina. Ova priča s čovjekom iz publike u Dubaiju, počela je još u Abu Dhabiju. Emma je navečer odlučila sama otići u jedan restoran, koji je u sklopu teniskog centra. Baš slučajno, kao za vraga, nitko iz njezinog tima nije tada bio uz nju, osiguranje samog turnira nije bilo na razini i taj joj je čovjek prvi put prišao u tom restoranu. Počeo ju je opsesivno grliti, slikati se s njom, nije joj dao mira i ona je zvala upomoć mene i još jednog trenera iz tima. Uplašila se, naravno, nije joj bilo svejedno, a taj je čovjek pobjegao. No, onda kad ga je vidjela u publici neki dan u Dubaiju. Užas. Vidjeli smo ga u Singapuru, Dohi, Abu Dhabiju... No, nikada ranije joj nije došao blizu. Nitko nije morao niti mogao reagirati jer nije bilo osnove. Sada je postojao prvi bliski kontakt i prvi put je tražio selfi.

Kelečić je već ranije surađivao s britanskom tenisačicom, od njene 14. do 16. godine i po mnogima je jedan od najzaslužnijih za njeno senzacionalno osvajanje US Opena 2021. godine.

- Da, surađivali smo intenzivno. Sada me tražila da joj opet pomognem. Ne znam kako će daljnja suradnja izgledati. Ako se dogodi nekakav dobar rezultat, onda idemo dalje. Pričali smo i rekao sam joj da s njom mogu biti petnaestak tjedana maksimalno, jer imam dvoje djece.

Kelečić u Dubaiju živi skoro pet godina i uskoro pokreće vlastitu tenisku akademiju.

- Selektirat ćemo klince iz cijelog svijeta, a ideja je da napravimo elitnu priču. Vjerujem da ćemo u tome i uspjeti. Također, organizirat ćemo i kampove.

Kelečiću u Dubaiju najviše nedostaje Zagreb i, naravno, Dinamo...

- Zagreb i Dinamo mi nedostaju najviše na svijetu. Idem na sve utakmice Dinama, pratim sve što ima veze s tim klubom. Je l' tako da će Dinamo i ove godine biti prvak!? - zaključio je Kelečić.