Evo zašto se Česi nadaju da Luka Modrić neće igrati protiv njih

Vratar češke nogometne reprezentacije Tomáš Vaclík osvrnuo se na vatrene i Luku Modrića pred međusobni susret u petak 18. lipnja u 18 sati.

- Luka mi je jednom dao gol, a onda mi ga je dao još jednom. Sjajan je igrač, to dokazuje u svakom meču. Čini puno za momčad i to im se sve isplati. Imat ćemo utakmicu s njim koji je klasa više. Uz to, produžio je ugovor u Real Madridu, jasno je da ćemo igrati protiv sjajnog igrača - rekao je Vaclík pa se osvrnuo i na ostatak hrvatske reprezentacije i na očekivanja od same utakmice:

- Mislim da oni moraju pobijediti jer su izgubili prvu utakmicu. Definitivno moraju dobiti ta tri boda pa očekujem da će igrati prema naprijed i da će pokušati što prije zabiti. Vidio sam snimku utakmice s Engleskom, imamo ideju – zaključio je.