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ESKALACIJA NAPETOSTI

Predsjednici vidjeli tajna izvješća pa poslali upozorenje: 'Rusija planira napad, na meti su ove zemlje'

Russian President Putin attends a wreath-laying ceremony in Moscow
Foto: ALEXANDER ZEMLIANICHENKO/REUTERS
1/3
VL
Autor
Mateja Papić
15.07.2026.
u 23:02

Litavski predsjednik Gitanas Nauseda i latvijski predsjednik Edgars Rinkēvičs izvijestili su, pozivajući se na obavještajne podatke, da Rusija planira napade na kritičnu infrastrukturu u baltičkim državama i Poljskoj.

Čelnici istočnog krila NATO-a izdali su nova upozorenja o namjerama Moskve dok rat u Ukrajini traje već više od četiri godine. Litavski predsjednik Gitanas Nauseda i latvijski predsjednik Edgars Rinkēvičs izvijestili su, pozivajući se na obavještajne podatke, da Rusija planira napade na kritičnu infrastrukturu u baltičkim državama i Poljskoj.

"Govorimo o energetskoj i transportnoj infrastrukturi, objektima čije bi oštećenje moglo poremetiti funkcioniranje cijelog energetskog sustava", rekao je litavski predsjednik Gitanas Nauseda na zajedničkoj konferenciji za novinare u Vilniusu sa svojim latvijskim kolegom Edgarsom Rinkēvičsom. "Ovo planiranje odvija se na najvišoj razini, praktički u Moskvi", dodao je.

Rinkēvičs je upozorio da Estonija, Latvija, Litva i Poljska, sve članice EU-a i NATO-a, moraju biti spremne na provokativne akcije Rusije dok ona nastoji "testirati" pakt o uzajamnoj obrani saveza usred rata u Ukrajini. "Čak i bez potpune ukrajinske pobjede, Rusija bi mogla neizravno testirati Članak 5. i mehanizme odgovora na razini saveza i Europske unije", rekao je.

Krajem lipnja poljski premijer Donald Tusk rekao je na konferenciji za novinare da se "u nadolazećim tjednima i mjesecima mogu očekivati različite vrste eskalacije", nazvavši situaciju "vrlo nestabilnom". Baltički i poljski dužnosnici već su povezali Rusiju s nekoliko incidenata, uključujući podmetanje požara, kibernetičke napade i sabotaže na željezničkim prugama.

Litavski predsjednik rekao je da je njegova zemlja ojačala zaštitu svoje transportne i energetske infrastrukture kao odgovor na prijetnje. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov osporio je te tvrdnje. "Ovo je samo još jedna svježa serija priča strave osmišljenih da održe ispiranje mozga i pripreme stanovništvo za daljnju militarizaciju", rekao je.

Podsjetimo, Litva se nalazi uz Baltičko more i graniči s Rusijom te njezinom bliskom saveznicom Bjelorusijom, zbog čega je od početka sveobuhvatne invazije 2022. godine jedan od ključnih saveznika Ukrajine. Gledano u relativnom smislu, Litva je najveći ulagač u sigurnost unutar NATO-a jer za obranu izdvaja čak 5,33 % svog BDP-a.

FOTO Plenković i Zelenski odali počast palim herojima, ukrajinski predsjednik tom prigodom dodijelio poseban orden
Russian President Putin attends a wreath-laying ceremony in Moscow
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Ključne riječi
Edgars Rinkēvičs Gitanas Nauseda ruski napadi Litva Latvija Rusija

Komentara 5

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TR
Tramuntana
23:57 15.07.2026.

Da da i Slovenci ce napasti Hrvatsku veceras poslije nevremena. Bas bljuzge pišete

KA
Karok
23:49 15.07.2026.

Što preostaje starcima u mirovini, naravno da poslije rođenja čekaju smrt.

BL
Bloomberg
23:33 15.07.2026.

TO su čiste fantazije, pa Rusija se muči i sa Ukrajinom , nije blesava da zarati sa svima oko sebe, kad ni Ukrajinu ne može srediti kako bi htjela.

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