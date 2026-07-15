Vlasnik Lidla i Kauflanda otvara kompleks za 3500 zaposlenika: 'Ovo je poruka. Nemamo se razloga skrivati pred Googleom ili bilo kim drugim'

Vlasnik Lidla i Kauflanda, osim svojih robnih kuća na velika vrata želi ući u posao digitalnih usluga. Ubrzo se otvara sjedište Schwarz Digits koja i izgleda kao da je u Silicon Valley. Kad Bernd Wagner prolazi novim sjedištem tvrtke, ne skriva oduševljenje pa iznosi podatke poput: „sedam puta više čelika nego što je ugrađeno u Eiffelov toranj“ ili „ugrađeno je kabela dovoljno odavde do Napulja".

Wagner je zadužen za poslovanje u području računalstva u oblaku i prodaju u tvrtki Schwarz Digits, ogranku digitalnih usluga carstva jednog od najbogatijih Nijemaca, Dietera Schwarza koji je mnogo poznatiji po svojim lancima Lidl i Kaufland. Novo digitalno sjedište je skoro gotovo i službeno će biti otvoreno 21. srpnja 2026, piše Deutsche Welle.

Nastao je kompleks za 3500 zaposlenika s dječjim vrtićem, restoranom i prostorom za fitness i podsjeća na sjedišta Amazona, Applea ili Googlea. Na uzvisini se nalazi pet višekatnih staklenih zgrada blago zakrivljenog oblika koje podsjećaju na saće. U središtu takozvanog kampusa Schwarz Digits nalazi se malo jezero, mnogo zelenih površina i klupe u sjeni. „Ovo je poruka. Nemamo se razloga skrivati pred Googleom ili bilo kim drugim", kaže Wagner.

Od discountera do digitalizacije

Novo sjedište ne nalazi se u Kaliforniji, nego u Bad Friedrichshallu, gradiću na jugu Njemačke. Odande nije daleko do Heilbronna, rodnog grada Dietera Schwarza koji danas ima 86 godina i iz kojeg je svoje trgovačko carstvo: više od 600.000 ljudi diljem svijeta radi u tvrtkama koje posluju pod okriljem Schwarz Grupe.

Ona je postala to što jest zahvaljujući trgovinskim lancima Lidl i Kaufland, ali s obzirom na to da Schwarz Grupa najradije sve radi sama – već i da bi povećala vlastitu dobit, širi se u različitim smjerovima: proizvodnju hrane, gospodarenje otpadom, recikliranje, a sada i digitalizaciju.

Prošle godine Schwarz Grupa ostvarila je gotovo 185 milijardi eura prihoda, više od SAP-a, Mercedesa ili Bayera i samo je Volkswagen ostvario veći promet. O Schwarz Grupi se zna veoma malo – ona nije dioničko društvo pa nije niti obavezna objavljivati bilo kakve poslovne podatke. Još se manje zna i govori o njezinu osnivaču Dieteru Schwarzu: jedva da uopće ima njegovih fotografija tako da se navodno može slobodno kretati i Heilbronnom i bilo gdje, a da nitko ne zna tko je on uopće.

Novo polje za dobar posao?

Sad se Schwarz Grupa okreće i digitalnom svijetu. Schwarz Digits se želi predstaviti kao način digitalne neovisnosti i Njemačkoj kao mjestu za poslovanje i razvoj. „Ako ne sjedite za stolom, završit ćete na jelovniku“, sažima Bernd Wagner. Želja da se u Lidlu i Kauflandu što više poslova obavi u vlastitoj režiji je i stvorila Schwarz Digits: njena prvotna zadaća je bila brinuti se o informatičkoj infrastrukturi 14.500 trgovina diljem svijeta. Ali sad tvrtka svoje usluge računalstva u oblaku i sigurnosna rješenja nudi i poduzećima te državnim institucijama.

Wagner ističe da je to način da Njemačka i Europa „ponovno zauzmu mjesto za stolom" i da ne budu potpuno ovisne o tehnologiji iz SAD ili Kine. „Želimo Europi vratiti sposobnost samostalnog djelovanja."

Jedan od šefova Schwarz Digits se hvali da poslova već imaju, a klijenti joj sežu od nizozemske vlade, nekih njemačkih ministarstva pa do Njemačkog nogometnog saveza (DFB). U Spreewaldu, sat vremena vožnje južno od Berlina, Schwarz Digits gradi i podatkovni centar. S 11 milijardi eura riječ je o najvećoj pojedinačnoj investiciji u povijesti koncerna.

Koliko je stajalo novo sjedište u Bad Friedrichshallu, to nam ne žele reći. Gotovo idealno poslovno okružje najprije služi zadržati talentirane informatičare i možda privući nove. Jer zašto odlaziti u Silicijsku dolinu kada budućnosti može stvarati i na jugu Njemačke?

Heilbronn zna koliko je važno znanje

Milijarder Dieter Schwarz rano je shvatio da uspjeh ovisi o ljudima, talentima i obrazovanju. Od 1999. djeluje i Zaklada Dieter Schwarz koja podupite obrazovanje, znanost, istraživanje i poduzetništvo. Dobar primjer je i obrazovni kampus Zaklade Dieter Schwarz: ondje više njemačkih istraživačkih institucija školuje oko 8000 studenata, a njihov bi broj trebao znatno porasti.

Nedaleko se nalazi Experimenta koja tvrdi kako je najveći znanstveni centar u Njemačkoj – i svakako jest najveći u privatnom vlasništvu. Experimenta je istodobno simbol Heilbronna i velika turistička atrakcija gdje se umjetna inteligencija i nova tehnologija mogu doživjeti iz prve ruke.

Gradonačelnik Heilbronna Harry Mergel je još prije 20 godina i prije političke karijere i sam sudjelovao u pokretanju projekta Experimenta koju je dobrim dijelom financirala Zaklada Dieter Schwarz. Od 2014. je gradonačelnik grada s više od 130.000 stanovnika i naravno da poznaje Dietera Schwarza koji i dalje živi u gradu, ali od njega nećete čuti ni riječi o milijarderu: „Svatko ima pravo na anonimnost", kaže gradonačelnik.

Ponosan gradonačelnik

Ali on je promijenio i taj grad: „Schwarz Grupa i Zaklada Dieter Schwarz imaju ključnu ulogu u pretvaranju Heilbronna u grad znanja“, kaže Mergel u svom uredu u staroj gradskoj vijećnici. Promjene se već vide: Heilbronn, kojeg su stanovnici nekoć u šali nazivali i Heilbronx kao ne baš ugledna četvrt New Yorka, danas se u nekim rang-listama smatra gradom s najvećom kupovnom moći u Njemačkoj.

Sve je više i stranaca, prije svega IT stručnjaka iz Indije i Kine. Tu je i novi veliki projekt Innovation Park Artificial Intelligence (IPAI) koji bi Heilbronn tek trebao uvrstiti u najvišu ligu informatičke tehnologije. Tamo bi trebalo raditi i istraživati do 5000 ljudi, a prve zgrade bit će otvorene već 2027. godine. I ovdje važnu ulogu imaju Zaklada Dieter Schwarz i Schwarz Grupa. Na upite o troškovima projekta ne žele odgovarati. IPAI kao mreža djeluje još od 2022. godine. U međuvremenu oko 140 poduzeća i partnera u Heilbronnu surađuje na razvoju umjetne inteligencije.

Harry Mergel ostat će gradonačelnik do 2030. Iako još nitko ne zna koliko će se brzo razvijati umjetna inteligencija, „neće postojati niti jedna tvrtka, niti jedna industrija niti javna uprava koja bez umjetne inteligencije može ostati konkurentna", uvjeren je Mergel. Zato je IPAI za regiju „nešto poput police životnog osiguranja", a samouvjereno dodaje: „U Heilbronnu se gradi budućnost.“

„Ovdje smo da ostanemo"

Od gradske vijećnice u Heilbronnu do sjedišta Schwarz Digitsa treba petnaest minuta vožnje automobilom. Ondje kuhinjski robot čak i noću priprema šest različitih jela za informatičke stručnjake budućnosti. „Regija će vrlo brzo postati najveće središte za razvoj umjetne inteligencije u Njemačkoj i Europi“, uvjeren je direktor prodaje Bernd Wagner.

No može li se tvrtka doista nositi s tehnološkim divovima? Amazon je samo u poslovanju s računalstvom u oblaku prošle godine ostvario prihod od 135 milijardi dolara. Schwarz Digits sa svim svojim djelatnostima ostvaruje promet od 2,2 milijarde eura. „Ovdje smo da ostanemo", kaže Wagner samouvjereno. Poslovne prilike će već doći: Njemačkoj i Europi hitno su potrebna neovisna informatička rješenja. Wagnerov poziv na digitalnu neovisnost djelomično zvuči i kao marketinška strategija. No osnivač Lidla Dieter Schwarz više je puta pokazao da ima strpljenja i dobar osjećaj za poslovne prilike.