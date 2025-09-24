Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 1
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
KALKULACIJE

Evo što dalje i koliko bodova Dinamu treba za prolazak nakon sjajne premijere Europske lige

UEFA Europa League - GNK Dinamo Zagreb v Fenerbahce
Antonio Bronic/REUTERS
VL
Autor
Vecernji.hr
24.09.2025.
u 23:20

Podsjetimo, momčadi od prvog do 8. mjesta nakon osam odigranih kola idu izravno u osminu finala, a klubovi od 9. do 24. mjesta idu u šesnaestinu finala. Preostalih 12 klubova ispadaju iz ovog natjecanja.

U susretu 1. kola Europske lige nogometaši Dinama su na stadionu Maksimir pobijedili Fenerbahče sa 3-1 osvojivši važna tri boda na startu nove europske sezone.

"Modri" ovoga ljeta nisu morali igrati europske kvalifikacije već su na osnovu klupskog koeficijenta direktno izborili plasman u Europsku ligu. U prvom kolu sa suprotne strane je stajao turski velikan, a Dinamo je nakon sjajne predstave zasluženo slavio.

Dinamo je bio sjajno organiziran, energetski odličan i što je najvažnije efikasan. Junak susreta bio je dvostruki strijelac Dion Drena Beljo (21, 51), a gol za "Modre" zabio je i Monsef Bakrar (90+4). Strijelac za Fener je bio Sebastian Szymanski (25).

Kalkulacije govore da će za top 8 biti potrebno 15 bodova, a za top 24 bi trebalo biti dovoljno 9 ili 10 bodova. Kad bi klubovi igrali više neodlučenih utakmica, granica potrebnih bodova bi se smanjila, no možemo računati da bi Dinamo morao osvojiti deset bodova za siguran prolazak.

Ako klubovi završe s istim brojem bodova, gleda se gol-razlika. Dinamo će narednu europsku utakmicu pred svojim navijačima na Maksimiru odigrati početkom studenog kada u Zagreb stiže Celta.

Podsjetimo, momčadi od prvog do 8. mjesta nakon osam odigranih kola idu izravno u osminu finala, a klubovi od 9. do 24. mjesta idu u šesnaestinu finala. Preostalih 12 klubova ispadaju iz ovog natjecanja.

Raspored Dinamovih utakmica:
2. kolo, 2. listopada, 21:00: Maccabi - Dinamo
3. kolo, 23. listopada, 21:00: Malmo - Dinamo
4. kolo, 6. studenog, 18:45: Dinamo - Celta
5. kolo, 27. studenog, 18:45: Lille - Dinamo
6. kolo, 11. prosinca, 18:45: Dinamo - Betis
7. kolo, 22. siječnja, 21:00: Dinamo - FCSB
8. kolo, 29. siječnja, 21:00: Midtjylland - Dinamo

Ključne riječi
Europska liga Fenerbahče Dinamo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još