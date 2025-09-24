Evo što dalje i koliko bodova Dinamu treba za prolazak nakon sjajne premijere Europske lige

U susretu 1. kola Europske lige nogometaši Dinama su na stadionu Maksimir pobijedili Fenerbahče sa 3-1 osvojivši važna tri boda na startu nove europske sezone.

"Modri" ovoga ljeta nisu morali igrati europske kvalifikacije već su na osnovu klupskog koeficijenta direktno izborili plasman u Europsku ligu. U prvom kolu sa suprotne strane je stajao turski velikan, a Dinamo je nakon sjajne predstave zasluženo slavio.

Dinamo je bio sjajno organiziran, energetski odličan i što je najvažnije efikasan. Junak susreta bio je dvostruki strijelac Dion Drena Beljo (21, 51), a gol za "Modre" zabio je i Monsef Bakrar (90+4). Strijelac za Fener je bio Sebastian Szymanski (25).

Kalkulacije govore da će za top 8 biti potrebno 15 bodova, a za top 24 bi trebalo biti dovoljno 9 ili 10 bodova. Kad bi klubovi igrali više neodlučenih utakmica, granica potrebnih bodova bi se smanjila, no možemo računati da bi Dinamo morao osvojiti deset bodova za siguran prolazak.

Ako klubovi završe s istim brojem bodova, gleda se gol-razlika. Dinamo će narednu europsku utakmicu pred svojim navijačima na Maksimiru odigrati početkom studenog kada u Zagreb stiže Celta.

Podsjetimo, momčadi od prvog do 8. mjesta nakon osam odigranih kola idu izravno u osminu finala, a klubovi od 9. do 24. mjesta idu u šesnaestinu finala. Preostalih 12 klubova ispadaju iz ovog natjecanja.

Raspored Dinamovih utakmica:

2. kolo, 2. listopada, 21:00: Maccabi - Dinamo

3. kolo, 23. listopada, 21:00: Malmo - Dinamo

4. kolo, 6. studenog, 18:45: Dinamo - Celta

5. kolo, 27. studenog, 18:45: Lille - Dinamo

6. kolo, 11. prosinca, 18:45: Dinamo - Betis

7. kolo, 22. siječnja, 21:00: Dinamo - FCSB

8. kolo, 29. siječnja, 21:00: Midtjylland - Dinamo