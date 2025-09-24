Evo koliko je Dinamo zaradio nakon velike pobjede nad Fenerbahčeom

Fantastičnom predstavom na Maksimiru, nogometaši Dinama otvorili su svoju europsku kampanju pobjedom protiv favoriziranog Fenerbahčea. U pravoj nogometnoj rapsodiji, zagrebački klub je pokazao karakter i kvalitetu te zasluženo slavio s 3:1. Junak večeri bio je dvostruki strijelac Dion Drena Beljo, koji je mrežu turskog kluba tresao u 22. i 51. minuti. Iako je Sebastian Szymański nakratko vratio nadu gostima golom za 1:1 samo tri minute nakon Dinamovog vodstva, hrvatski predstavnik nije posustao. Točku na "i" velike pobjede stavio je Monsef Bakrar u sudačkoj nadoknadi, potvrdivši slavlje i prva tri boda u novom formatu Europske lige. Ovaj trijumf nije samo sportski uspjeh, već i ogroman financijski poticaj za klub.

Pobjeda u grupnoj fazi ovog natjecanja donosi izdašnu nagradu, a Dinamo je na terenu zaradio svojih prvih 630.000 €. Svaki remi, za usporedbu, vrijedi 210.000 €. Ovaj iznos pridodaje se na već osiguranih 11,8 milijuna € koje je Dinamo inkasirao samim plasmanom u natjecanje, čime se ukupna zarada već sada popela na više od 12,4 milijuna €. Zahvaljujući sjajnim rezultatima u Europi posljednjih godina i visokom klupskom koeficijentu, Dinamo nije morao igrati kvalifikacije, što mu je osiguralo direktan ulazak i izdašan početni bonus. Time se zagrebački klub svrstao u gornji dom Europske lige po početnoj zaradi, značajno iznad prosjeka koji iznosi 10,8 milijuna €.

Prema analizi platforme za naprednu nogometnu statistiku, Football Meets Data, početni iznos od 11,8 milijuna € sastavljen je od nekoliko komponenti. Uključuje bonus za kvalificiranje, početni bonus koji dobivaju svi sudionici te takozvani vrijednosni stup. Taj stup ovisi o klupskom koeficijentu u posljednjih pet i deset godina, kao i o vrijednosti TV marketinških prava, a upravo je tu Dinamo iznimno jak. Od 36 klubova u natjecanju, najviše je na početku zajamčeno Fenerbahčeu (16,9 milijuna €), dok je najmanje pripalo Genku (5,6 milijuna €), što dodatno potvrđuje Dinamov visok status.

Novi format natjecanja s 36 klubova u jedinstvenoj ligi donosi dodatne prilike za zaradu. Svaki osvojeni bod u grupnoj fazi vrijedi dodatnih 150.000 €, što znači da je pobjeda nad Fenerom, osim spomenutih 630.000 €, donijela i tri boda vrijedna 450.000 €, iako se te nagrade obračunavaju na kraju. Klubovi koji na kraju završe među prvih osam na ljestvici idu izravno u osminu finala i dobivaju bonus od 600.000 €, dok oni od 9. do 16. mjesta dobivaju 300.000 €. Plasman u doigravanje za osminu finala (za klubove od 9. do 24. mjesta) donosi dodatnih 300.000 €, a ulazak u samu osminu finala vrijedi čak 1,75 milijuna €.

Ova pobjeda sjajan je temelj za nastavak natjecanja, a Dinamo čeka zahtjevan raspored. Europsko putovanje nastavlja se 2. listopada gostovanjem kod Maccabi Tel Aviva u Bačkoj Topoli, a zatim 23. listopada slijedi put u Švedsku na ogled s Malmöm. U studenom na Maksimir stiže španjolska Celta (6. 11.), nakon čega Modri idu na noge Lilleu (27. 11.). Grupnu fazu zaključit će dvobojima s još jednim španjolskim predstavnikom, Betisom, 11. prosinca u Zagrebu, te s dvije utakmice u siječnju iduće godine: domaćom protiv rumunjskog FCSB-a (22. 1.) i gostujućom kod danskog Midtjyllanda (29. 1.). Svaka od ovih utakmica nosi priliku za nove bodove i daljnji rast financijske dobiti, ali i za jačanje europskog ugleda kluba.