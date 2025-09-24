Dinamo je složio europski jaku momčad! Plavi su svima dokazali jednu stvar

Nije u šoldima sve, kaže pjesma, a Dinamo je potvrdio da je to tako, Plavi su na startu Europske lige slavili nad Fenerbahçeom s 3:1. Tako su gotovo ponovili start u ovom natjecanja iz 2018. godine kada su nad istim suparnikom slavili 4:1. No, i ovo je više nego dovoljno. Tada je taj Fenerbahçe bio malo skuplji od Dinama, a ovaj današnji je oko četiri puta skuplji od plavih i zato sm ustvrdili da nije sve u novcu. Doduše, i plavi su puno potrošili na pojačanja ovog ljeta, ali nisu to tako zvučna imena kakva ima Fenerbahçe.



No, plavi su pametno trošili, smisleno dovodili igrače točno znajući kakav im profil treba. Istina, ovaj novi Dinamo bio nam je svima velika nepoznanica, nije lako složiti tako novu momčad. Imali su plavi i više vremena za to jer ove sezone nisu igrali kvalifikacije u Europi, eto startali su tek kad je nastupila kalendarska jesen. I ako je po početku te jeseni suditi, mogla bi bili lijepa, obojena u plavo.