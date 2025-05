Evo koliko će koštati ulaznice za sljedeću utakmicu vatrenih, objavljeni su svi detalji

Prodaja ulaznica bit će organizirana putem interneta na HNS-ovom portalu za ulaznice te na odabranim Petrolovim benzinskim crpkama. Cijene ulaznica za utakmicu Hrvatska - Češka na Opus Areni u Osijeku:

Pretprodaja ulaznica od 19. svibnja do 8. lipnja isključivo putem interneta:

1. kategorija (Zapad sredina i Istok sredina): 50 €

2. kategorija (Zapad bočno i Istok bočno): 40 €

3. kategorija (Sjever i Jug): 25 €

U slučaju da se ranije sve ulaznice ne rasprodaju, cijene na dan utakmice (9. lipnja) isključivo putem interneta:

1. kategorija (Zapad sredina i Istok sredina): 55 €

2. kategorija (Zapad bočno i Istok bočno): 45 €

3. kategorija (Sjever i Jug): 30 €

Od ove godine, osim novog, moderniziranog sučelja za prodaju ulaznica, HNS je uveo još jednu bitnu novost kojom je kupovina ulaznica sada jednostavnija i modernija. Sve ulaznice se nalaze isključivo u novoj HNS-ovoj aplikaciji za mobilne telefone, te više nema potrebe za ispisivanjem ulaznica. Kupovina se i dalje obavlja na HNS-ovom portalu za ulaznice, ali ćete sada, umjesto ispisivanja, ulaznice preuzeti u mobilnoj aplikaciji, s kojom ćete ući na stadion. Opcija ispisivanja ulaznica kod kuće ("print at home") više nije dostupna. Sve informacije o načinu i vremenu preuzimanja ulaznica unutar svoje mobilne aplikacije dobit će svi kupci nekoliko dana prije utakmice, putem e-pošte prijavljene kod kupovine ulaznica.

Pravo na kupovinu ulaznica imaju isključivo državljani Republike Hrvatske, bez obzira na adresu prebivališta, uz popunu traženih osobnih podataka. Jedna osoba može kupiti najviše četiri (4) ulaznice. Osim svojih podataka, kupac unosi i podatke o drugim navijačima za koje kupuje ulaznice. Sada kod unosa osobnih podataka kod svake osobe trebati unijeti još i e-mail adresu na koju će biti vezana mobilna aplikacija na koju će se dostaviti mobilna ulaznica. Najbolje je da svatko ima ulaznicu na svome mobitelu i da se kod svake osobe unese njegova e-mail adresa, a za one osobe koje nemaju e-mail adresu ili koje nemaju mobilne telefone na koji mogu preuzeti aplikaciju treba upisati e-mail adresu nekoga tko će s tom osobom ući na stadion i onda kod sebe imati ulaznicu za sebe i za tu osobu.

Ulaznice za utakmicu Hrvatska - Češka moći će se kupiti i na sljedeće tri lokacije Petrolovih benzinskih crpki u Osijeku:

- Osijek, PM Strossmayerova sjever, Josipa Jurja Strossmayera 356

- Osijek, PM Divaltova, Ulica kneza Trpimira 18A

- Osijek, PM Mandićeva, Ulica svetog Leopolda Bogdana Mandića 20

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Prodaja ulaznica putem interneta kreće tijekom dana u ponedjeljak, 19. ožujka, a prodaja na Petrolovim lokacijama počinje u ponedjeljak, 19. ožujka u 14:00 sati. Kupci ulaznica na Petrolovim prodajnim mjestima će dobiti potvrdu o kupovini ulaznica i uputu kako će dobiti ulaznice. To uključuje obvezno skeniranje QR koda s potvrde o kupovini te unos e-mail adrese na koju žele primiti ulaznice, nakon čega je e-mail potrebno verificirati klikom na odgovarajuću poveznicu u e-mailu.

Rok za kupnju ulaznica traje do početka utakmice ili do rasprodaje svih raspoloživih ulaznica. Ulaznice će putem interneta biti dostupne na portalu za ulaznice, gdje možete pronaći detaljne informacije o prodaji ulaznica i načinima plaćanja.

Hrvatski nogometni savez naglašava da će na utakmici u Osijeku zaštitarska služba dosljedno i striktno kontrolirati i uspoređivati osobne podatke s podacima na ulaznici te će na stadion moći ući samo osobe s usklađenim podacima. Stoga upozoravamo navijače da ne kupuju ulaznice na "crnom tržištu" s tuđim podacima na ulaznici. Sve ulaznice koje se pronađu na "crnom tržištu" HNS će uz pomoć policije poništiti, a preprodavače prijaviti nadležnim institucijama. Pojedinci s takvim ulaznicama neće moći ući na stadion, a Savez za iste neće refundirati vrijednost ulaznice.

Sukladno sigurnosnim protokolima, neće biti dozvoljeno unošenje i postavljanje transparenata i zastava većih od standardne dimenzije 2x1 metar.

HNS će u krugu stadiona organizirati zonu za navijače kako bi navijači na vrijeme prošli kontrole na ulazu te ušli na stadion izbjegavajući gužve u posljednji trenutak.

Tijekom subote, 17. svibnja najvjerniji navijači s najviše dolazaka na utakmice reprezentacije u proteklih pet godina mailom su dobili obavijest o 24-satnom pravu prvokupa ulaznica temeljem ostvarenih bodova u Programu vjernosti i to prema sljedećim kriterijima:

- po četiri ulaznice prvih 22 navijača s 25 i više ulaznica u Programu vjernosti,

- po tri ulaznice svi od 23. do 50. mjesta u Programu vjernosti, koji imaju od 21 do 24 ulaznice,

- po dvije ulaznice svi od 51. do 102. mjesta u Programu vjernosti, koji imaju od 18 do 20 ulaznica,

- po jednu ulaznicu svi od 103. do 1036. mjesta u Programu vjernosti, koji imaju od 7 do 17 ulaznica.