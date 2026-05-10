Detalji strave u Krapini: 'Ubio ga je pred mojim očima. Tri puta je pucao u njega bez ijedne riječi...'
Užas u Krapini: Ubio policajca u kafiću, izašao van i pucao u sebe
Detalji strave u Krapini: 'Ubio ga je pred mojim očima. Tri puta je pucao u njega bez ijedne riječi...'

10.05.2026.
u 09:52

Muškarac koji je otvorio vatru potom je izašao iz objekta i pokušao si oduzeti život

Policajac je ubijen jutros u pucnjavi u kafiću unutar trgovačkog centra u Krapina, a muškarac koji je otvorio vatru potom je izašao iz objekta i pokušao si oduzeti život, doznaje Zagorje International. Na mjesto događaja ubrzo je stigao i helikopter hitne medicinske pomoći koji je odvezao ranjenog muškarca. Potresni detalji dolaze od zaposlenika kafića koji su svjedočili krvoproliću. Konobar Dorijan Švaljek ispričao je za Zagorje International da je napadač samo ušao u lokal i bez ikakve svađe zapucao.

– Čovjek je došao unutra s pištoljem, okrenuo se prema njemu i tri puta pucao u njega, zatim otišao van i upucao sebe. Nije bilo nikakve svađe, baš ništa... Samo je došao u kafić i pucao – rekao je Švaljek. U trenutku pucnjave u lokalu je bilo petnaestak gostiju koji su u panici počeli bježati. – Strašno je bilo. Ja sam se skrivao u skladištu desetak minuta dok nije stigla policija – dodao je.

Konobarica Viktorija Žižak rekla je da je upravo posluživala ubijenog muškarca kada je napadač otvorio vatru. – Ubio ga je pred mojim očima. Tri puta je pucao u njega bez ijedne riječi. Samo je uperio pištolj i pucao – ispričala je kroz suze. Dodala je i da je nakon pucnjave napadač pogledao prema njoj, nakon čega je pobjegla u skladište. Prema njezinim riječima, muškarac koji je kasnije pucao još se ranije ujutro automobilom vozio ispred kafića i promatrao unutrašnjost lokala.

