Carolina u konferencijskom finalu, Minnesota smanjila zaostatak

Hurricanesi su pobjedom u Philadelphiji postali tek peta momčad u povijesti koja je uspjela ostvariti najmanje osam pobjeda u nizu na početku NHL doigravanju i prva koja je to učinila nakon više od 40 godina. Prije Caroline to je pošlo za rukom Edmonton Oilersima 1985. koji su pobijedili u prvih devet utakmica doigravanja za Stanley Cup. Junak pobjede Hurricanesa u Philadelphiji bio je Jackson Blake strijelac prvog i odlučujućeg pogotka te asistent kod drugog gola. Uz bok njemu bio je i Taylor Hall koji je asistirao kod sva tri pogotka.

Tyson Foerester je u 8. minuti pogodio za vodstvo Flyersa, a izjednačio je Blake u 33. minuti. Logan Stankoven je u 45. minuti doveo Carolinu u prednost, ali već u 46. minuti je Alex Bump svladao gostujućeg vratara Frederika Andersena, što je utakmicu odvelo u produžetak. Nakon pet i pol minuta igre u dodatnom periodu, Jackson Blake je drugim pogotkom odveo Carolinu u drugo uzastopno konferencijsko finale, a treće u posljednje četiri sezone.

Hurricanese sada čeka poduži odmor, jer je drugom polufinalu Istočne konferencije na rasporedu tek treća utakmica u seriji, a nakon prva dva dvoboja Buffalo Sabresa i Montreal Canadiensa rezultat je 1-1. Treća utakmica je na rasporedu večeras (1.00 sat po srednjoeuropskom vremenu) u Montrealu.

Do sinoć su bez poraza u ovogodišnjeg doigravanju bili i Colorado Avalanche, ali najbolja momčad osnovnog dijela NHL sezone se "nije pojavila" u Saint Paulu na trećoj utakmici s Minnesota Wildom. Domaća momčad je uvjerljivo slavila s 5-1 i smanjila na 2-1 u seriji, a u noći s ponedjeljka na utorak (2.00 sata) će imati priliku i izjednačiti, ponovno pred svojim navijačima. Kiril Kaprizov je bio stalna prijetnja za obranu Colorada. U 16. minuti je postigao vodeći pogodak, a onda bio asistent kod gola Quinna Hughesa za 2-0 u 17. minuti te kod pogotka Ryana Hartmana za 3-0 u 25. minuti.

Nate McKinnon je uspio u 34. minuti smanjiti na 3-1 s igračem više, ali samo 20 sekundi poslije Minnesota je opet došla do tri pogotka prednosti, a strijelac je bio Brock Faber. Konačnih 5-1 postavio je Matthew Boldy pogodivši nebranjenu mrežu četiri sekunde prije kraja. Vratar Wilda Jesper Wallstedt je imao 35 obrana.