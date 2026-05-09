Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 70
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#PROJEKT PANTHEON
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NEOBIČNO MJESTO

Ovdje na svakom koraku vreba poskok: Znate li gdje se nalazi? Iznenadit će vas koliko nam je blizu

Golem Grad
Irena Božoviḱ/Wikipedija
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
09.05.2026.
u 11:05

Usred Prespanskog jezera, nedaleko od Ohrida i granica s Grčkom i Albanijom otok se prostire na površini većoj od 20 hektara

Golem Grad poznat kao Zmijski otok nalazi se u Sjevernoj Makedoniji. Usred Prespanskog jezera, nedaleko od Ohrida i granica s Grčkom i Albanijom otok se prostire na površini većoj od 20 hektara. Dom je nekoliko različitih zajednica životinja, posebno zmija, u kolovozu 2008. otok je otvoren za turiste. 

Golem Grad dug je 600 metara i širok 350 metara. Prema Wikipediji trenutačno je nenaseljen, a takav je od sredine 20. stoljeća, kada ga je napustila mala monaška zajednica. Do otoka se može doći samo brodom. Selo Konjsko je najbliže otoku, a udaljenost između njih je oko dva kilometra vode.  Golem Grad je dom za oko 1000 Hermannovih kornjača, koje su ljudi uveli na otok. Zbog genetskih varijacija ili početne neravnoteže u spolu kada su prvi put unesene, kornjače pokazuju ekstremnu neravnotežu spolova od 19 mužjaka po ženki. Kao rezultat toga, mužjaci se agresivno natječu za nekoliko ženki, često formirajući hrpe na njima tijekom sezone parenja. Ova seksualna agresija pokreće instinkt bijega kod ženki, što ih tjera na rub litica gdje zadobivaju teške ozljede ili uginu.

Putopisac i YouTuber Robert Dacešin posjetio je Golem Grad i podijelio svoje dojmove o ovom neobičnom mjestu. "Osim velike koncentracije zmija, prvenstveno poskoka, ostrvo je bogato stanište ostalog rijetkog biljnog i životinjskog svijeta, a krije i neke povijesne značajne arheološke ostatke i predstavlja pravu riznicu za istraživače, biologe i avanturiste", napisao je u opisu svog videa. "Na otoku živi oko 7.000 ribarica i više od 2.000 poskoka. To je više od 100 zmija po hektaru", kazao je tada Robert Dacešin

Javio se jedan od evakuiranih s kruzera smrti, u izolaciji je: 'Ne znam koliko ću dugo biti u bolnici'
Ključne riječi
Golem Grad Makedonija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!