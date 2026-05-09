Ovdje na svakom koraku vreba poskok: Znate li gdje se nalazi? Iznenadit će vas koliko nam je blizu

Golem Grad poznat kao Zmijski otok nalazi se u Sjevernoj Makedoniji. Usred Prespanskog jezera, nedaleko od Ohrida i granica s Grčkom i Albanijom otok se prostire na površini većoj od 20 hektara. Dom je nekoliko različitih zajednica životinja, posebno zmija, u kolovozu 2008. otok je otvoren za turiste.

Golem Grad dug je 600 metara i širok 350 metara. Prema Wikipediji trenutačno je nenaseljen, a takav je od sredine 20. stoljeća, kada ga je napustila mala monaška zajednica. Do otoka se može doći samo brodom. Selo Konjsko je najbliže otoku, a udaljenost između njih je oko dva kilometra vode. Golem Grad je dom za oko 1000 Hermannovih kornjača, koje su ljudi uveli na otok. Zbog genetskih varijacija ili početne neravnoteže u spolu kada su prvi put unesene, kornjače pokazuju ekstremnu neravnotežu spolova od 19 mužjaka po ženki. Kao rezultat toga, mužjaci se agresivno natječu za nekoliko ženki, često formirajući hrpe na njima tijekom sezone parenja. Ova seksualna agresija pokreće instinkt bijega kod ženki, što ih tjera na rub litica gdje zadobivaju teške ozljede ili uginu.

Putopisac i YouTuber Robert Dacešin posjetio je Golem Grad i podijelio svoje dojmove o ovom neobičnom mjestu. "Osim velike koncentracije zmija, prvenstveno poskoka, ostrvo je bogato stanište ostalog rijetkog biljnog i životinjskog svijeta, a krije i neke povijesne značajne arheološke ostatke i predstavlja pravu riznicu za istraživače, biologe i avanturiste", napisao je u opisu svog videa. "Na otoku živi oko 7.000 ribarica i više od 2.000 poskoka. To je više od 100 zmija po hektaru", kazao je tada Robert Dacešin