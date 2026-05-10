Detalji strave u Krapini: 'Ubio ga je pred mojim očima. Tri puta je pucao u njega bez ijedne riječi...'
Užas u Krapini: Ubio policajca u kafiću, izašao van i pucao u sebe
NASTAVAK RATA NA MREŽAMA

Boysi jutro nakon derbija bocnuli Torcidu isječkom iz kultne srpske serije

Navijači na utakmici 34. kola SuperSport HNL-a između Dinama i Hajduka
Marko Prpic/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
10.05.2026.
u 09:29

Posljednji ovosezonski derbi između Dinama i Hajduka pamtit će se manje po nogometu, a više po nevjerojatnim događajima na tribinama. Nakon što je Torcida spektakularnom diverzijom zapalila glavni transparent Bad Blue Boysa, odgovor zagrebačke navijačke skupine stigao je jutro kasnije i to na vrlo originalan i provokativan način

Iako je Dinamo na terenu rutinski svladao Hajduk rezultatom 2:0 i potvrdio dominaciju u prvenstvu koje je ionako već bilo odlučeno, prava drama odvijala se na tribinama Maksimira. Već u šestoj minuti susreta, na zaprepaštenje cijelog stadiona, sjevernom tribinom počeo se širiti gusti dim. Ubrzo je postalo jasno da gori udarni, najveći transparent navijačke skupine Bad Blue Boys. Dok su Boysi i vatrogasci panično pokušavali ugasiti plamen, s južne tribine stigla je poruka koja je otklonila svaku sumnju u slučajnost. Torcida je razvila natpise: "Zadnji derbi ste izdimili, al‘ zato sad gorite" i "Dok vi palite krijesove, mi palimo Maksimir", čime su otvoreno preuzeli odgovornost za, kako se čini, pomno isplaniranu akciju koja je šokirala sportsku javnost.

Navijačko prepucavanje time je dosegnulo novu razinu, a mnogi su s nestrpljenjem iščekivali odgovor Bad Blue Boysa na ovo poniženje. On je stigao jutro nakon derbija, na njihovom službenom Telegram kanalu. Umjesto klasičnog priopćenja ili najave osvete, Boysi su objavili kratki isječak iz kultne srpske serije "Vratit će se rode". U odabranoj sceni, živopisni lik Raka, vidjevši uništenu imovinu, obraća se počiniteljima riječima koje su odmah postale viralne među navijačima: "Al' ste ga urnisali Beograđani, mamicu vam j***m. Odo ja na pivo".

Ova poruka, iako na prvu loptu humoristična, nosi duboku i višeslojnu provokaciju. S jedne strane, njome Boysi na ciničan način priznaju Torcidi uspješno izvedenu i smjelu akciju ("Al' ste ga urnisali"), no istovremeno ih brutalno vrijeđaju nazivajući ih "Beograđanima", što se nadovezuje na ranije provokacije s Maksimira kada se s razglasa puštala pjesma "E, moj druže beogradski". Završni dio rečenice, "Odo ja na pivo", svojevrsna je poruka nonšalancije i stava da ih, unatoč materijalnoj šteti, cijeli događaj nije previše pogodio jer je njihova momčad na terenu odnijela pobjedu, što je u konačnici jedino važno. Ovim potezom navijački rat s tribina preselio se na društvene mreže, gdje se nastavlja s jednakim intenzitetom.

FOTO Kadrovi kaosa s Maksimira, šire se razne teorije o zapaljenom transparentu BBB-a
Navijači na utakmici 34. kola SuperSport HNL-a između Dinama i Hajduka
HNL Hajduk Dinamo Torcida BBB

