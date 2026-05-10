'Rat se vraća kući': ‘Otrovna kiša’ pada blizu Putinove rezidencije

Crnomorski grad Tuapse, udaljen svega 120 kilometara od rezidencije ruskog predsjednika Vladimira Putina u Sočiju, posljednjih se dana našao pod oblacima gustog dima i “otrovne kiše” nakon niza ukrajinskih napada dronovima na tamošnju rafineriju i izvozni terminal nafte. Kako piše Kyiv Independent , stanovnici tvrde da su automobili i ulice prekriveni masnim slojem prljavštine, dok se grad sve teže nosi s posljedicama rata koji se, kako navode, “vratio kući u Rusiju”.

The tank farm at Russia's Tuapse oil refinery and export terminal is heavily ablaze tonight after a massive Ukrainian drone attack.

Ukrajinski dronovi u samo dva tjedna četiri su puta pogodili lokalnu infrastrukturu povezanu s naftom, a dim nakon eksplozija navodno je bio vidljiv čak i iz svemira. U tekstu se tvrdi kako su napadi dodatno razotkrili slabosti ruske protuzračne obrane.

Analiza povezuje pojačane napade i s ovogodišnjom Paradom pobjede u Moskvi, koju Kremlj tradicionalno koristi kao simbol vojne moći i političkog legitimiteta. Navodi se da je Putin zatražio trodnevni prekid vatre kako bi zaštitio održavanje parade 9. svibnja. Prema pisanju Kyiv Independenta, Rusija je ubrzo nakon toga nastavila napade na ukrajinske gradove. U analizi se tvrdi da je samo tijekom prvog tjedna svibnja ubijeno 70 civila, a oko 500 ih je ranjeno.

Finski predsjednik Alexander Stubb ocijenio je da se situacija na bojištu “preokrenula”, tvrdeći da Ukrajina danas Rusiji nanosi goleme gubitke, osobito uz pomoć dronova. U međuvremenu, Njemačka i Ukrajina potpisali su novi obrambeni sporazum vrijedan 4,7 milijardi dolara koji uključuje proizvodnju tisuća bespilotnih letjelica s umjetnom inteligencijom. Tekst se osvrće i na gospodarsku situaciju u Rusiji. Prema tvrdnjama ukrajinske strane, ruski prihodi od nafte samo su u ožujku smanjeni za najmanje 2,3 milijarde dolara zbog ukrajinskih udara dugog dometa. Istodobno, Europska unija odobrila je novi zajam pomoći Kijevu vrijedan 106 milijardi dolara.