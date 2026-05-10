Problem s Trnjanskim kresovima zločinačko je nasljeđe osloboditelja iz 1945.

U svibnju se Hrvati, htjeli-ne htjeli, tradicionalno vraćaju u događaje iz 1945. i često, kao i tada, završavaju na podijeljenim stranama. To vraćanje na učinke građanskog rata između Hrvata 1941. – 1945. znači da istina o tim događajima još nije do kraja izrečena, nego da se i dalje mukotrpno probija. Bilo je to prije 16 ili 17 godina, kada mi je jedna tada visokopozicionirana osoba iz MUP-a pokazala debeli snop papira i veliku kartu Hrvatske, punu nacrtanih križića. Bio je to popis grobišta nastalih u danima nakon završetka Drugog svjetskog rata, a u koje su pobjedničke snage skrivale tijela pobijenih zarobljenih i politički nepoćudnih Hrvata. Dokument je bio rezultat dugogodišnjih istraživanja raznih profesionalaca iz tajnih službi, policijskih i stručnjaka iz više komisija čiji je zadatak bio skupiti podatke o mjestima gdje su pokapani zarobljeni pripadnici NDH postrojbi te civili i klasni neprijatelji koje je zarobila pobjednička Titova vojska.
Procjene koliko su osloboditelji pobili zarobljenih i politički nepoćudnih Hrvata kreću se od 80.000 do 260.000. I zbog toga pobjednici ne zaslužuju slavljenje
Komentara 42
lustracija . . .
Dobar članak. Franjo je temelj moderne hrvatske povijesti. Svatko tko nas vraća na podjele prije Franje ne razumije koja se velika stvar i prilika i pomirenje Hrvata dogodila 1990.
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Ne propustite
Doznajemo: Mogla se dogoditi tragedija u Maksimiru! U zadnji čas su deaktivirali eksploziv...
Strani radnici ostaju bez posla, mnogi se ne mogu ni vratiti kući: 'Nema turista i svi poslovi strašno pate'
FOTO/VIDEO Zapaljeni Trnjanski kresovi. Policija razdvajala prosvjednike i antifašiste
Pobjegla je iz Engleske i sad živi kao kraljica za 350 € mjesečno: 'Ručak je 1 €, a stan s bazenom smiješno jeftin'
Želite prijaviti greške?
Još iz kategorije
Američki predsjednik Trump kao da vodi svoje posljednje bitke, uvjeren da za njega više ne postoji sutra
Trump i njegov karikaturalni 'ministar rata' Pete Hegseth krajnje su bezobzirni prema stradanju stranih vojnika i civila
Nova migrantska eksplozija prijeti Europi
Turistička je sezona 'sveta krava' koja puni proračun pa mu neki žele podrediti i sigurnost na ulasku u Schengen
Ustavni sud pretvorio se u političko bojište. Uspije li spriječiti HDZ-ovu prevagu, ljevica će stvoriti dojam da je promjena vlasti izgledna
Uspije li pak HDZ osigurati model izbora sudaca koji mu odgovara, javnosti će poslati poruku da je i dalje najmoćniji politički akter u državi, sposoban nametati pravila igre čak i u situaciji snažnog oporbenog pritiska
Strah od ’sankcija dugog dometa’ promijenio je izgled vojne parade na Crvenom trgu. Slijedi li Kasparovljev poučak?
Dan pobjede nad fašizmom u Moskvi prvi put bez špalira tenkova i vojne opreme
Svibanj ‘45. nije za sve Hrvate isto što i za ostale Europljane – mjesec pobjede
Fašizam je bio ono što su njegove vođe najavljivale – zločinački režim; Hitler je vodio Njemačku po svom programu. Komunizam u staljinskoj verziji obećavao je slobodu, a zaveo diktaturu; najavljivao je brda i doline, a donio siromaštvo. Između dva zla Hrvati bi morali više paziti da ne upadnu u treće
Stigla je subota odluke: Hod za život, Trnjanski kresovi te Dinamo i Hajduk – može li metropola sve to 'probaviti' u jednom danu
Koliko su taktike i nadmudrivanja dobri za društvo
Trump očajnički želi okončati rat prije početka Svjetskog prvenstva i proslave 250. obljetnice američke neovisnosti
Iranski dužnosnici vjerojatno ne griješe kada vjeruju da imaju viši prag tolerancije na bol i da mogu izdržati blokade dulje od Trumpa, ali ipak riskiraju da precijene svoje karte
Pitanje je samo hoće li energetska kriza eskalirati i prije negoli počne vojna eskalacija
Iz ovoga je jasno kako većina igrača u sukobu stoji na maksimalističkim pozicijama. Jedino Trumpu ne odgovara eskalacija sukoba u totalni rat, jer se tome protivi njegova baza, a istodobno nekako mora smisliti kako iz ovoga da izađe kao pobjednik
Hrvatska je od 2021. do 2025. ubrzala izvoz visokotehnoloških proizvoda na 8,3%
Trenutačno smo na dnu ljestvice EU, no započeli smo proces smanjivanja tehnološkog jaza prema razvijenim članicama EU, tvrdi Goran Buturac iz EIZ-a
- Otvori KEKS Pay
- Pritisni ikonicu
- Pritisni 'Skeniraj QR kôd'
- Skeniraj QR kôd
Nije tu bilo nikakvog oslobođenja. Yugo komunisti i četnici presvučeni u partizane "oslobodili" zagrepčane od njihovih stanova i ostale pokretne i nepokretne imovine. Njihovi potomci dan danas žive u tim stanovima, vladaju Zagrebom i pale kresove.