Davor Ivanković
Davor Ivanković

Problem s Trnjanskim kresovima zločinačko je nasljeđe osloboditelja iz 1945.

10.05.2026. u 06:35

Procjene koliko su osloboditelji pobili zarobljenih i politički nepoćudnih Hrvata kreću se od 80.000 do 260.000. I zbog toga pobjednici ne zaslužuju slavljenje

U svibnju se Hrvati, htjeli-ne htjeli, tradicionalno vraćaju u događaje iz 1945. i često, kao i tada, završavaju na podijeljenim stranama. To vraćanje na učinke građanskog rata između Hrvata 1941. – 1945. znači da istina o tim događajima još nije do kraja izrečena, nego da se i dalje mukotrpno probija. Bilo je to prije 16 ili 17 godina, kada mi je jedna tada visokopozicionirana osoba iz MUP-a pokazala debeli snop papira i veliku kartu Hrvatske, punu nacrtanih križića. Bio je to popis grobišta nastalih u danima nakon završetka Drugog svjetskog rata, a u koje su pobjedničke snage skrivale tijela pobijenih zarobljenih i politički nepoćudnih Hrvata. Dokument je bio rezultat dugogodišnjih istraživanja raznih profesionalaca iz tajnih službi, policijskih i stručnjaka iz više komisija čiji je zadatak bio skupiti podatke o mjestima gdje su pokapani zarobljeni pripadnici NDH postrojbi te civili i klasni neprijatelji koje je zarobila pobjednička Titova vojska.

RO
Roary1
07:54 10.05.2026.

Nije tu bilo nikakvog oslobođenja. Yugo komunisti i četnici presvučeni u partizane "oslobodili" zagrepčane od njihovih stanova i ostale pokretne i nepokretne imovine. Njihovi potomci dan danas žive u tim stanovima, vladaju Zagrebom i pale kresove.

Gof33
07:00 10.05.2026.

lustracija . . .

ProBo
07:36 10.05.2026.

Dobar članak. Franjo je temelj moderne hrvatske povijesti. Svatko tko nas vraća na podjele prije Franje ne razumije koja se velika stvar i prilika i pomirenje Hrvata dogodila 1990.

