NAGLO ZAHLAĐENJE

Večeras se mijenja vrijeme, ali to je ništa u usporedbi s onim što nas čeka idući tjedan

Vecernji.hr
10.05.2026.
u 08:58

Danas nas očekuje pravi proljetni preokret, a zatim slijedi i još jedan

U unutrašnjosti Hrvatske prvi dio dana obilježit će sunčano i vedro nebo. Temperature će brzo rasti, pa će najviša dnevna temperatura u većini krajeva dosezati između 21 i 26 °C. U Zagrebu se očekuje maksimalno oko 25 °C, dok će na vrhovima okolnog gorja biti nešto svježije, oko 19 °C. Jutarnje temperature kretat će se između 7 i 13 °C, ovisno o regiji. No, idilu sunčanog vremena prekinut će postupno naoblačenje koje će stizati sa jugozapada. Već poslijepodne u kopnenim krajevima lokalno se očekuju pljuskovi praćeni grmljavinom, a krajem dana nestabilnosti su moguće i na dijelovima Jadrana. Najizraženiji pljuskovi mogu biti u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, ali ni ostale regije nisu pošteđene iznenadnih oborina.

Vjetar će u unutrašnjosti biti slab do umjeren južni i jugozapadni, no u trenucima nestabilnosti može biti i s jakim udarima. Na Jadranu će puhati jugo, koje će prema večeri u Dalmaciji jačati, stvarajući valovitije more i donoseći dodatnu vlažnost zraka. Na obali i otocima, osobito u Dalmaciji, dan će početi sunčano, ali navečer su mogući lokalni pljuskovi, osobito na sjevernom i srednjem Jadranu. Temperature će i ovdje biti ugodne, između 22 i 26 °C, uz toplu noć i jutro od 13 do 16 °C.

Danas nas očekuje pravi proljetni preokret, a zatim slijedi i još jedan. U ponedjeljak će biti mjestimičnih pljuskova s grmljavinom. Najviše dnevne temperature ići će do 25 stupnjeva. U noći na utorak slijedi promjena vremena zbog pritjecanja nestabilnog vlažnog zraka. Očekuje se prolaz hladne fronte uz grmljavinu, pljuskove te mahovite udare vjetra. Zapuhat će sjeverozapadnjak i sjeverac uz pad temperature. U utorak hladnije uz maksimalne dnevne temperature oko 17 stupnjeva. Noćne će spuštati do 6. Na Jadranu će jaka mjestimice olujna bura koja će se brzo širiti sa sjevernog prema južnom Jadranu. U podvelebitskom primorju na mahove biti i olujna, prognozira Tea Blažević za N1.

vremenska prognoza

POVIJESNI DAN

'Volio bih proći kroz tu rupu', rekao je Tito dajući prilog za tunel koji su mineri i radnici 'Hidroelektre' i 'Konstruktora' probili s nevjerojatnom preciznošću

Tog povijesnog 10. svibnja 1978. godine bitka s planinom ušla je u veliko finale - kroz otvor tunela probijen minom koju je 5. svibnja, u 4 sata i 15 minuta, ispalila brigada Steve Gostovića, radnici zagrebačke 'Hidroelektre' i splitskog 'Konstruktora' pružili su jedni drugima ruke. Taj je susret bio točka na 'i' najtežeg dijela velikog projekta na kojem je, gotovo dvije godine, intenzivno radilo 580 graditelja i minera.

