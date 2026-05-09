Pobjegla je iz Engleske i sad živi kao kraljica za 350 € mjesečno: 'Ručak je 1 €, a stan s bazenom smiješno jeftin'

U vrijeme kada su rastuće cijene stanovanja i svakodnevnih potrepština postale globalna tema, mnogi sanjaju o životu na mjestu gdje je novac manje bitan, a kvaliteta života veća. Za Britanku Casey taj san postao je stvarnost. Umorna od sivila i visokih troškova u Lancashireu, spakirala je kofere i prije godinu dana preselila se u Vijetnam, zemlju sunca, nevjerojatne hrane i, što je najvažnije, iznimno niskih troškova. U videu na TikToku koji je postao viralan otkrila je zapanjujuću informaciju: u Vijetnamu je moguće ugodno živjeti s proračunom od samo 300-tinjak funti, odnosno oko 350 eura mjesečno, što je iznos koji bi u Velikoj Britaniji pokrio tek manji dio mjesečnih troškova. Njezino otkriće oduševilo je milijune ljudi koji sada ozbiljno razmišljaju o sličnom pothvatu.

Casey se smjestila u Da Nangu, živahnom obalnom gradu poznatom po prekrasnim pješčanim plažama i opuštenoj atmosferi. Iako je sama priznala da je odabrala nešto skuplju opciju, sa svojim je dečkom unajmila luksuzni stan s bazenom za 490 funti (oko 580 eura) mjesečno. Budući da trošak dijele, svatko od njih plaća samo 245 funti. No, naglasila je kako se u istom području može pronaći smještaj za svega 150 funti (oko 175 eura) mjesečno. "Ovo je mjesto raj", izjavila je pokazujući pogled sa svog novog balkona i podijelila ključan savjet za sve buduće iseljenike: "Ne tražite smještaj na Airbnbu, koristite Facebook Marketplace jer ondje možete unajmiti za upola nižu cijenu."

Osim smještaja, najveće iznenađenje za mnoge su cijene hrane. Casey tvrdi kako se kompletan obrok tradicionalne vijetnamske hrane može pojesti za samo jednu funtu, odnosno nešto više od jednog eura. Za taj iznos možete uživati u zdjeli toplog phởa, popularne juhe s rezancima, ili slasnom bánh mì sendviču. Ako se pak zaželite zapadnjačke hrane, obrok će vas koštati oko četiri funte. S jednim eurom u džepu, u Vijetnamu možete kupiti i četiri čaše lokalnog točenog piva "bia hơi", svježi kokosov orah izravno s uličnog štanda ili nekoliko porcija slasnih zalogaja poput prženih ribljih okruglica ili dim sum košarica.

Njezini tjedni troškovi zaokružuju sliku nevjerojatno pristupačnog, a istovremeno ispunjenog života. Na prijevoz, uglavnom koristeći popularnu aplikaciju Grab, troši oko 21 funtu tjedno. Za slobodne aktivnosti poput izleta, igranja pickleballa ili badmintona izdvaja između 25 i 30 funti, a priušti si i tjedne spa tretmane za dodatnih 20-ak funti. Kada se sve zbroji, Casey živi život o kakvom mnogi u Europi mogu samo sanjati, a njezin jedini prihod dolazi od sadržaja koji stvara i objavljuje na društvenim mrežama, čime dokazuje da je digitalno nomadstvo u Vijetnamu ne samo moguće, već i iznimno isplativo.

Caseyjino iskustvo nije samo izolirani slučaj, već potvrda onoga što statistike godinama pokazuju. Prema uglednom istraživanju "Expat Insider", Vijetnam je već petu godinu zaredom proglašen najpovoljnijom destinacijom na svijetu za život iseljenika. Čak 86 posto stranaca koji žive u Vijetnamu hvali upravo pristupačnost i niske troškove kao jednu od najvećih prednosti zemlje. To ne čudi s obzirom na to da je život ondje, prema nekim procjenama, i do 59 posto jeftiniji u usporedbi s Velikom Britanijom. Vijetnam je tako postao magnet za digitalne nomade, umirovljenike i sve one koji traže bolju ravnotežu između posla, troškova i slobodnog vremena.

Ako planirate putovanje, detaljni vodiči o troškovima života u Vijetnamu otkrivaju da se proračun može prilagoditi gotovo svakom džepu. Skromniji putnici, takozvani "backpackeri", mogu proći s dnevnim budžetom od 25 do 40 dolara. U taj iznos ulazi smještaj u hostelu, koji stoji od pet do 15 dolara po noćenju, tri obroka s uličnih štandova za manje od 10 dolara te lokalni prijevoz i ulaznice za osnovne znamenitosti. Putnici koji preferiraju nešto višu razinu udobnosti mogu očekivati dnevne troškove između 50 i 80 dolara, što uključuje boravak u ugodnim hotelima srednje klase, obroke u restoranima i povremenu vožnju taksijem. Iznajmljivanje popularnog skutera koštat će vas svega četiri do šest dolara po danu, a ulaznice za većinu muzeja i hramova rijetko prelaze 10 dolara. Hoi An, slikoviti obalni grad, čak je proglašen najjeftinijim turističkim gradom na svijetu, dokazujući da Vijetnam nudi nevjerojatnu vrijednost za novac bez kompromisa na doživljaju.