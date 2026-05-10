Detalji strave u Krapini: 'Ubio ga je pred mojim očima. Tri puta je pucao u njega bez ijedne riječi...'
BIT ĆE NAJPLAĆENIJI U LIGI

Steve Kerr pristao na novi dvogodišnji ugovor s Warriorsima

NBA: Playoffs-Golden State Warriors at Los Angeles Clippers
Jayne Kamin-Oncea/REUTERS
VL
Autor
Gordan Gabrovec/Hina
10.05.2026.
u 09:47

Trofejni trener košarkaša Golden State Warriorsa i osvajač zlatne olimpijske medalje s američkom reprezentacijom na Olimpijskim igrama 2024. u Parizu, 60-godišnji Steve Kerr, pristao je na novi dvogodišnji ugovor s momčadi u kojoj je glavni trener već 12 sezona, objavio je američki ESPN

Detalji ugovora nisu poznati, ali je Kerr će i dalje biti najbolje plaćeni NBA trener, otkrili su za ESPN izvori iz lige. Prošle sezone je njegova plaća bila 17,5 milijuna dolara. Kerr je odluku donio nakon što je u protekla dva tjedna imao više sastanaka s vlasnikom Joeom Lacobom i generalnim direktorom Mikeom Dunleavyjem, raspravljajući o svemu, od ofenzivne filozofije do dugoročnog izgleda igračkog popisa, šireg smjera franšize i, na kraju, uvjeta ugovora koji bi bili potrebni za nastavak suradnje.

"Nikada se nije radilo o novcu", rekao je jedan izvor iz kluba. "Morali smo donijeti najbolju košarkašku odluku."

Kerr je u Golden State Warriorse stigao u svibnju 2014., a Lacob i tadašnji generalni menadžer Bob Myers su u početku smatrali to kontroverznim potezom, jer je njegov prethodnik Mark Jackson bio popularan među igračima, uključujući Stephena Curryja, koji je tada počeo dobivati zvjezdani status, nakon što je Golden State s omjerom 51-31 u sezoni 2013./2014. ušao u doigravanje, ali ispao u prvom krugu u sedam utakmica od LA Clippersa. Glavni ljudi franšize su vjerovali da im je potrebna promjena u napadačkoj taktici i drugačiji pristup, odbijajući Curryjeve preferencije i angažirajući Kerra, koji je tog ljeta razmišljao i o preuzimanju pozicije glavnog trenera u New York Knicksima.

Već u prvoj Kerrovoj sezoni na trenerskoj klupi, vodstvo Warriorsa je uvidjelo da su povukli najbolji mogući potez, jer je momčad došla do 67 pobjeda i najboljeg omjera u NBA ligi, završivši u statističkim kategorijama s najboljom obranom i drugim napadom u NBA, a Curry je osvojio nagradu za najkorisnijeg igrača (MVP). Sve dobro što su činili u osnovnom dijelu sezone Warriorsi su nastavili raditi i u doigravanju, u kojem su osvojili prvi naslov NBA prvaka nakon 40 godina.

U sljedećoj su sezoni otišli korak dalje ostvarivši rekordnih 73-9 u osnovnom dijelu lige, nadmašivši rekord Jordanovih Chicago Bullsa (72-10) u kojem je Kerr sudjelovao kao igrač. Curry je drugu godinu zaredom dobio MVP nagradu i postao prvi koji ju je osvojio jednoglasno. No, u finalu doigravanja su ispustili prednost 3-1 protiv Clevelanda.

Nakon tog poraza im se tijekom ljeta pridružio Kevin Durant pa su Warriorsi osvojili naslove 2017., 2018. i 2022. te su pod Kerrovim vodstvom ukupno osvojili četiri naslova u šest finalnih nastupa. Kerr ima i pet igračkih NBA naslova, tri s Chicago Bullsima i još dva sa San Antonio Spursima.
nba Golden State Warriors Steve Kerr

