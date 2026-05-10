U Krapini ubijen šef krim policije: U KB Dubrava preminuo i napadač?
Užas u Krapini: Ubio policajca u kafiću, izašao van i pucao u sebe
FOTO Ovo je mjesto gdje je ubijen šef krim policije
ODLAZAK NA POMOLU

Ključni igrač već odigrao zadnju utakmicu za Hajduk? Citira se njegova kontroverzna izjava

Zagrijavanje nogometaša prije početka utakmice između Dinama i Hajduka
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
vecernji.hr
10.05.2026.
u 10:25

Niko Sigur priključuje se reprezentaciji Kanade uoči Svjetskog prvenstva, što znači da je derbi protiv Dinama bio njegov posljednji nastup za Hajduk ove sezone. Njegov odlazak s Poljuda čini se sve izvjesnijim, a navijačima u sjećanju ostaje i njegova kontroverzna izjava o dvoboju Hrvatske i Kanade

Poraz u derbiju od Dinama (0:2) na Maksimiru mogao bi biti posljednji nastup Nike Sigura u bijelom dresu. Nakon utakmice, trener Hajduka Gonzalo Garcia potvrdio je ono o čemu se nagađalo: "Ovo je zadnja utakmica koju će igrati s nama, idućeg tjedna će se pridružiti kanadskoj nogometnoj reprezentaciji". S obzirom na to da Svjetsko prvenstvo traje do 19. srpnja, 22-godišnji veznjak, kojeg su treneri zbog svestranosti zvali i "švicarskim nožićem", završio je sa svojim klupskim obvezama, a vrlo je moguće i s cijelom karijerom u Hajduku.

Već se mjesecima piše o interesu brojnih europskih klubova. Sigurova polivalentnost, taktička zrelost i neumorna radna etika posebno su na cijeni u njemačkoj Bundesligi, no interes stiže i iz Belgije te Nizozemske. Iako ga Transfermarkt procjenjuje na četiri milijuna eura, Hajduk bi zbog ugovora koji traje do ljeta 2028. i statusa kanadskog reprezentativca mogao tražiti znatno više. Procjene se kreću od šest do deset milijuna eura, što bi bila značajna financijska injekcija za splitski klub. I sam igrač je ranije izjavio kako osjeća da je u interesu kluba da ga u nekom trenutku proda.

Dok se čeka rasplet potencijalnog transfera, mnogim navijačima u sjećanju ostaje njegova izjava uoči Svjetskog prvenstva. U intervjuu za kanadsku televiziju TSN, na pitanje o najdražoj uspomeni, Sigur je iznenadio hrvatsku javnost. "Nikad u životu nisam bio sretniji nego kada je Kanada zabila Hrvatskoj za 1:0", rekao je, dodavši da su ga suigrači u svlačionici kasnije zadirkivali zbog toga. Iako je Hrvatska na kraju uvjerljivo slavila u toj utakmici, njegova izjava izazvala je brojne reakcije.

Ipak, njegov odabir Kanade ispred Hrvatske, za čiju je U-21 reprezentaciju nastupao, bio je logičan slijed. Rođen i odrastao u Burnabyju, Sigur se uvijek osjećao kao "kanadski Hrvat", a san da zaigra za Kanadu na domaćem Svjetskom prvenstvu bio je nevjerojatno obećanje koje je kao 14-godišnjak dao ocu. "Osjećam da dugujem Kanadi da nosim ovaj dres", objasnio je svoju odluku. Njegov put od dječaka koji je satima udarao loptu o zid škole do standardnog člana kanadske reprezentacije i ključnog igrača Hajduka sada ga vodi prema novom izazovu, a Poljud će, po svemu sudeći, postati prošlost.
Ključne riječi
Hrvatska Kanada Hajduk Niko Sigur

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

