Ključni igrač već odigrao zadnju utakmicu za Hajduk? Citira se njegova kontroverzna izjava

Poraz u derbiju od Dinama (0:2) na Maksimiru mogao bi biti posljednji nastup Nike Sigura u bijelom dresu. Nakon utakmice, trener Hajduka Gonzalo Garcia potvrdio je ono o čemu se nagađalo: "Ovo je zadnja utakmica koju će igrati s nama, idućeg tjedna će se pridružiti kanadskoj nogometnoj reprezentaciji". S obzirom na to da Svjetsko prvenstvo traje do 19. srpnja, 22-godišnji veznjak, kojeg su treneri zbog svestranosti zvali i "švicarskim nožićem", završio je sa svojim klupskim obvezama, a vrlo je moguće i s cijelom karijerom u Hajduku.

Već se mjesecima piše o interesu brojnih europskih klubova. Sigurova polivalentnost, taktička zrelost i neumorna radna etika posebno su na cijeni u njemačkoj Bundesligi, no interes stiže i iz Belgije te Nizozemske. Iako ga Transfermarkt procjenjuje na četiri milijuna eura, Hajduk bi zbog ugovora koji traje do ljeta 2028. i statusa kanadskog reprezentativca mogao tražiti znatno više. Procjene se kreću od šest do deset milijuna eura, što bi bila značajna financijska injekcija za splitski klub. I sam igrač je ranije izjavio kako osjeća da je u interesu kluba da ga u nekom trenutku proda.

FOTO Kadrovi kaosa s Maksimira, šire se razne teorije o zapaljenom transparentu BBB-a

Dok se čeka rasplet potencijalnog transfera, mnogim navijačima u sjećanju ostaje njegova izjava uoči Svjetskog prvenstva. U intervjuu za kanadsku televiziju TSN, na pitanje o najdražoj uspomeni, Sigur je iznenadio hrvatsku javnost. "Nikad u životu nisam bio sretniji nego kada je Kanada zabila Hrvatskoj za 1:0", rekao je, dodavši da su ga suigrači u svlačionici kasnije zadirkivali zbog toga. Iako je Hrvatska na kraju uvjerljivo slavila u toj utakmici, njegova izjava izazvala je brojne reakcije.

Ipak, njegov odabir Kanade ispred Hrvatske, za čiju je U-21 reprezentaciju nastupao, bio je logičan slijed. Rođen i odrastao u Burnabyju, Sigur se uvijek osjećao kao "kanadski Hrvat", a san da zaigra za Kanadu na domaćem Svjetskom prvenstvu bio je nevjerojatno obećanje koje je kao 14-godišnjak dao ocu. "Osjećam da dugujem Kanadi da nosim ovaj dres", objasnio je svoju odluku. Njegov put od dječaka koji je satima udarao loptu o zid škole do standardnog člana kanadske reprezentacije i ključnog igrača Hajduka sada ga vodi prema novom izazovu, a Poljud će, po svemu sudeći, postati prošlost.