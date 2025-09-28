Evo gdje večeras možete pogledati Dinamo. Kovačević najavio promjene u sastavu

Dinamo je ušao u ritam utakmica od svaka tri-četiri dana pa nakon velike pobjede u Europskoj ligi nad Fenerbahçeom (3:1) plavi već danas od 18.15 sati imaju domaći ligaški ispit protiv Slaven Belupa (MAXSport 1). U povijesti su to znale biti nezgodne utakmice, nekad se nije lako vratiti u domaće natjecanje, a znali su plavi i rezultatski posrnuti nakon europskih ispita. Dinamo danas ima novu momčad i ne znamo kako će ti dečki reagirati nakon utakmice u Europskoj ligi.. Možda je to prilika da zaigraju neki igrači koji su dosad imali manju minutažu i malo se odmore oni koji su najviše igrali.

– Kod nas je sve dobro, svi su zdravi. U dobrom smo stanju, tek je prvi tjedan ovakvog rasporeda utakmica. Nema govora o umoru, ali mijenjat ćemo neke igrače. Hrvatska liga za nas je najvažnije natjecanje i najbolji će krenuti i u ovu utakmicu – kaže na tu temu trener Dinama Mario Kovačević.

No plave već u četvrtak čeka nova utakmica, put u Srbiju na sraz s Maccabi Tel-Avivom pa bi se onda već mogao pojaviti i umor. Primjerice, Valinčić ima punu minutažu, a na desnom beku zasad i nema alternacija jer Pierre-Gabriel još nije spreman.

– Pierre se u ponedjeljak priključuje punom treningu s momčadi, neće biti u konkurenciji za ovu utakmicu. Ali, Valinčić je mlad i zdrav, pa Modrić igra 60 utakmica godišnje i s 40 godina, a mi smo tek počeli sezonu – kaže Kovačević

Ako umora i nema, ne bi možda bilo loše dati priliku onima koji su manje igrali kako bi bili zadovoljniji. Tako bi se zadržala i kohezija u momčadi. Jednom je Igor Tudor rekao da u momčadi ima 14-15 zadovoljnih igrača, četiri-pet srednje zadovoljnih i četiri-pet onih koji mogu svakog časa eksplodirati.

Kakva je kad je o tome riječ situacija u vašoj svlačionici?

– Nije lako balansirati, bio sam i ja igrač i znam da svi žele igrati. Sportaši smo, poštujem to i cijenim kod svakog igrača. Svatko tko je došao, zna da je ovdje konkurencija velika, a ja odlučujem tko će igrati i neka mi to pokažu na terenu. Nije mene strah, znam se postaviti, u prijašnjem poslu nisam s tim imao problema. Ima ih 14-15 koji uglavnom igraju, a tako će biti i dalje. Dobivat će i ostali šanse, pa neka ih iskoriste, a ja pred tim neću zatvarati oči, nego ću ih uvoditi više – kaže trener plavih.

Robert Mudražija prošle je godine bio najbolji igrač Lokomotive, bio je dobar i na pripremama, a sad gotovo uopće ne igra.

– Poštujem ga jako, bio je među najboljim strijelcima prošle sezone. Svi su igrači u Dinamu kvalitetni, dobri, no neki su drugi sad u prednosti. Ali, razgovaram s njim, dobit će priliku i siguran sam da će je iskoristiti.

Kovačević ima velik i kvalitetan roster, puno se već o tome pisalo, i ima mogućnost mijenjati. Možda ne treba "kopirati" Nenada Bjelicu, koji je nakon velike pobjede nad Atalantom na Varaždin poslao potpuno novih jedanaest igrača i doživio poraz koji ga je jako naljutio, ali Kovačević uistinu može dosta toga promijeniti. Možda je ovo prilika da u većoj minutaži vidimo Bennacera pa Villara, koji je bio starter, a sad ulazi u završnim minutama, dok u sredinu mogu Stojković i Vidović. Na desnom je krilu dosad bio Lisica, no Bakrar se protiv Hajduka i Fenerbahçea iskazao pogocima. Na lijevom beku ustalio se Goda, na startu je pak prednost imao Perez-Vilnöf, može i sad zaigrati. Ne vjerujemo da će dirati stoperski par Dominguez-McKenna iako i tu pričuvi ima dosta izbora. Nešto će sigurno mijenjati, ali to nećemo znati dok se ne približi utakmica.

Bit će svakako zanimljivo vidjeti kako će Kovačević sve posložiti protiv svog dojučerašnjeg suradnika Marija Gregurine, koji je Kovačevića naslijedio u Slaven Belupu.

– Veselim se susretu s Gregurinom, kad se sjetim prošle godine i sedmog kola, bio je osvojen samo jedan bod, momčad je bila na posljednjem mjestu i svi su otpisali Slaven. Skupio sam glave s domaćim dečkima Gregurinom i Delićem, tu su bili i karakterni igrači poput Nestorovskog i Božića, postigli smo zaista lijep uspjeh, do kraja se borili za Europu, stigli smo do finala kupa. Zahvalan sam svima iz stručnog stožera Slaven Belupa, a dogovor je bio da će Gregurina nastaviti na klupi koprivničke momčadi poslije mene. Sad su u sredini tablice, ali dobro igraju, čvrsta su momčad – rekao je Kovačević uoči današnjeg sraza sa svojim bivšim klubom. I nije se želio više vraćati na veliku pobjedu nad Fenerbahçeom:

– I kad sam vodio manje momčadi, nisam se želio vraćati u prošlost, uostalom Dinamo i prije slavio nad Fenerbahçeom, želim nastaviti s pobjedama. Živim blizu i idem pješice na stadion pa vidim koliku podršku navijača imamo.