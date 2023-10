Evo gdje možete gledati derbi kola između Hajduka i Osijeka na krcatom Poljudu

Nakon reprezentativne stanke, koju su klubovi dobro iskoristili, vraćamo se HNL-u, a u 12. kolu čeka nas derbi Hajduka i Osijeka (18 sati, MaxSport 1).

Hajduk u karanteni

Stvari su se u Splitu shvatile krajnje ozbiljno pa je i momčad Ivana Leke pred ovaj susret stavljena u karantenu. Prostora za kikseve nema, a svaki bod važan je za bitku za prvo mjesto. Činjenica je da Hajduk igra nakon poraza od Rijeke (0:1), a opet s druge strane Osijek prolazi kroz krizu i na Poljud dolazi s novim trenerom.

Zoran Zekić svoj povratnički debi na klupi Osijeka imat će baš protiv Hajduka. S momčadi je tek tjedan dana.

– Volio bih naći tog stručnjaka koji će sve ispraviti u tako kratkom roku. Možda Mourinho i Guardiola u sedam dana mogu sve ispraviti, ali zajedno. Dečki nisu uplašeni, ali trenutačno ne daju koliko bi mogli dati. Moraju otpustiti kočnicu, biti jači na lopti i hrabriji. Energija i komunikacija su jako bitne – rekao je Zekić koji u svojim redovima ima Miju Caktaša koji je sa sedam golova najbolji strijelac SuperSport HNL-a, no u posljednje vrijeme ne zabija. No trenera to ne plaši.

– Neke stvari moramo ispravljati. Moramo znati koja nam je ideja kada imamo loptu i izgledati kao momčad. Cilj nam je, naravno, igrati što bolji nogomet, što je više moguće napadački i da nam to donese željene rezultate. Ne smijemo se bojati pogreške, nego otpustiti kočnice i biti hrabri. Volio bih da svi skupa uživamo u derbiju.

I dok je Zekić novo-staro ime na klupi slavonske momčadi, u Hajduku su se nekoliko dana tresli od straha da će ostati bez Leke. Ukrajinski mediji pisali su da je za njega zainteresiran Šahtar.

– Tijelom i dušom sam tu, idem leći s Hajdukom, dižem se s Hajdukom, sve ostalo je gubljenje energije – rekao je strateg Splićana koji ima pretumbacija u rosteru. Ferro i Uremović neće moći nastupiti, Vušković trenira s juniorima, a upitan je i nastup Marka Livaje.

– Marko tjednima igra s ozljedom, odradio je tri-četiri utakmice pod injekcijama. Njegov prag tolerancije na bol je enorman, igra kada 90 posto igrača ne bi. Morao je stati, dogodile su se dvije vezane ozljede, nastoji se rekuperati. Nije u najboljem stanju – rekao je pa se osvrnuo na protivnika:

Zekić nosi stabilnost

– Osijek ima stav i kvalitetu. Momčad puno zabija, ima miks kvalitete, iskustva i mladosti. Derbi je, i kad nisi u ludilo momentu za takvu utakmicu, dat ćeš najbolje od sebe. Osijek će sa Zekićem biti stabilniji. On zna stvoriti rezultat gdje god bio. U Slaven Belupu je stabilnost bila prednost, nije primao puno golova. Svi volimo napad, trik, guranje lopte kroz noge, ali baza je obrana. Poznajemo se, ali teško je ući u njegovu glavu. Spremit ćemo dva-tri scenarija.