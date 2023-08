Europski velikan i slavni trener kvare planove Hajduku: Perišić se uskoro vraća u Serie A?

Ivan Perišić bi prema pisanju talijanskih medija uskoro mogao prijeći u talijansku Romu, bivšeg osvajača Konferencijske lige i momčad koju vodi slavni portugalski trener Jose Mourniho. Special one je želio Perišića dovesti na Old Trafford dok je bio menadžer Manchester Uniteda, ali to mu nije pošlo za rukom.

Splitski Hajduk također želi angažirati Perišića dok cijela Dalmacija želi vidjeti Ivanov povratak na Poljud, ali izgleda kako će se na to morati malo pričekati.

Najveći problem je ugovor kojeg vatreni ima s Tottenhamom i ne planira se odreći plaće koju bi dobivao još godinu dana, a to je uvjet Spursa da mu daju slobodne papire.

Perišić ima već iskustvo igranja u Serie A gdje je nekoliko sezona nastupao za milanski Inter.