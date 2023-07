Nikoličius o Perišiću: 'Želi igrati u Hajduku. Pokušat ćemo to realizirati svim silama'

Sportski direktor Hajduka Mindaugas Nikoličius se osvrnuo na situaciju s Ivanom Perišićem i nadama da će već ovoga ljeta zaigrati na Poljudu. "Perišić ima godinu dana ugovor s Tottenhamom. Pratimo situaciju. Pokušat ćemo to realizirati svim silama, dat ćemo sve od sebe. Ne želim otkriti je li već bilo nekog kontakta", započeo je Nikoličius.

"Prijelazni rok je otvoren do 8. rujna. Vidjet ćemo što će se događati kad krene Premier liga. Perišić je jedan od boljih igrača u Europi, ima ponude drugih klubova. Želi igrati u Hajduku, ali ima jako dobar ugovor u Tottenhamu. Koliko ja znam, tamo ozbiljno računaju na njega. Ako ne uspijemo sad, vidjet ćemo što će biti na zimu", rekao je za Novu TV.

Osvrnuo se i na kapetana Osijeka, Mihaela Žapera. Poznato je da 24-godišnji igrač zeli doći u Hajduk, no Osijek ga neće tek tako pustiti. Međutim, ugovor mu istjeće sljedećg ljeta. "Poslali smo dvije ponude, nismo se uspjeli dogovoriti s Osijekom. Nije tajna da nas on zanima, pratit ćemo situaciju, ali zasad nema pregovora", kazao je Nikoličius.

"Vuškovića želimo prodati ovog ljeta, radimo na tome. Veliki transfer je u pitanju, nije lako to realizirati. Igraču je bitno da se i on pita, mora i on biti zadovoljan jer je to bitno za njegov razvoj. Sve je izglednije da će transfer biti realiziran u osmom mjesecu", rekao je o predstojećam transferu 16-godišnjeg Luke Vuškovića.

