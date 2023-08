Odjidja-Ofoe: Perišić me naučio prvu hrvatsku riječ, a kad me nazvao rekao sam mu da dođe u Hajduk, svi ga čekaju

Legenda belgijske nogometne lige Vadis Odjidja-Ofoe (34) stigao je na Poljud kao ovoljetno pojačanje i to ponajviše zahvaljujući treneru Ivanu Leki s kojim se susretao u tamošnjoj Jupiler ligi. U Splitu su ga dobro prihvatili.

- Bio sam tu nekoliko puta i posjećivao prijatelje, a lijepo je što sada mogu Split nazvati svojim domom. Oni koji su me posjetili su ostali impresionirani ljepotom grada. Sretan sam što sam tu, ali znam da imam posao za obaviti - objasnio je veznjak Hajduka za Dnevnik Nove TV.

O Hajduku mu je pričao i Lovre Kalinić s kojim je dijelio svlačionicu u Gentu. Igrao je Ofoe i s Ivanom Perišićem koji mu je čestitao na pobjedi protiv Dinama (2:1) putem društvenih mreža, a Hajdukovac mu je odgovorio kako ga čekaju u klubu.

- Prva riječ hrvatskog koju me naučio bila je 'debeli' pa me tako zove kao i ja njega. Nazvao me dok smo bili u autobusu i vraćali se iz Zagreba pa sam mu rekao da ga ovdje svi čekaju. Trebali bi nastaviti raditi na tome i nadam se da će uskoro doći ovdje da možemo uživati i ponovno igrati skupa - objasnio je Ofoe pa nastavio:

- Ništa nije obećao, ali rekao je da će razmotriti situaciju. Čuo sam da je obećao Splićanima da će jednom opet igrati za Hajduk, a nadam se da će mu se taj san ostvariti jako brzo. Rekao sam mu - ako ćeš predugo čekati, možda će naslov već biti tu! Zato mora doći ove godine.