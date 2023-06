Europski prvak Filip Mihaljević osvojio treće mjesto u bacanju kugle

Europski prvak i hrvatski rekorder u bacanju kugle Filip Mihaljević osvojio je u petak treće mjesto na mitingu Dijamantne lige u švicarskoj Lausannei hicem od 21,42 metra, zaostavši jedino za svjetskim rekorderom Amerikancem Ryanom Crouserom (22,29 m) i Novozelanđaninom Tomom Walshom (21,99 m).

Mihaljević je sve do pete serije bio na šestom mjestu, s najdaljim hicem od 20,72 m iz druge serije. Osim Crousera i Walsha ispred Filipa su bili Talijani Leonardo Fabbri (21,41 m) i Zane Weir (21,36 m) te Amerikanac Adrian Piperi (21,24 m). No, onda je Mihaljević izveo svoj drugi najbolji hitac na otvorenom u ovoj sezoni i za jedan centimetar preskočio Fabbrija, a time i osigurao još jedan pokušaj. U šestoj seriji je hrvatski rekorder dobacio do 20,88 m i ostao na trećoj poziciji.

Bilo je ovo drugo od četiri natjecanja bacača kugle u ovogodišnjem kalendaru Dijamantne lige, a Filip Mihaljević je s osam bodova na petom mjestu u ukupnom redoslijedu. S istim brojem bodova su ispred njega trećeplasirani Ryan Crouser i Čeh Tomaš Stanek koji je četvrti. Vodi Tom Walsh s 14 bodova, a drugi je Leonardo Fabbri s 13.

Za mjesta na velikom finalu Dijamantne lige u američkom Eugeneu (16. i 17. rujna) kuglaši će se još boriti 16. srpnja u poljskom Chorzowu i 23. srpnja u Londonu.

