Erupcija u NBA ligi, porast nezaustavljivih:Nikad nije bilo toliko utakmica s 50 i više koševa pojedinaca

Bio je u pravu novinar New York Timesa kada je početkom ove godine napisao: "Ne znamo tko će to učiniti, ne znamo ni kada će se to dogoditi, ali znamo da će netko vrlo brzo postići 50 koševa u NBA utakmici. I nakon toga to će se dogoditi opet i opet i opet...". A posljednji kojem je to pošlo za rukom je Portlandov bek Damian Lillard koji je u porazu svog sastava protiv Clevelanda (113:119) posltigao točno 50 koševa.

Nekoliko dana prije Lauriju Markkanenu trebao je samo jedan koš do 50 (postigao ih je 49) a najproduktivniji dan u tom smislu ove godine bio je 2. siječnja kada je Donovan Mitchell postigao 71 koš, a Klay Thomposon 54 koša. Dan kasnije, Giannis Antetokunmpo ubacio ih je 55, a Luka Dončić na isteku 2022. 60 a potom i 51 koš.

Da je nešto što je nekad bila rijetkost na NBA parketima postala normalna pojava svjedoči i činjenica da je Lillardova predstava već 15. ovosezonska u kojoj je netko postigao 50 ili više koševa. Čini se da su ovlasti glavnih igrača NBA momčadi veće nego ikad i da je nekima od njih važnija osobna statistika od uspjeha momčadi.

Ponekad su odveć sebični

Prije deset godina samo su tri igrača, u cijeloj sezoni, imala predstavu "50 plus" a vratimo li se još u prošlost - u 90-e ili 80-e prošlog stoljeća - broj takvih utakmica tijekom sezone bio je uglavnom jednoznamenkast.

U posljednje četiri sezone gledali smo u prosjeku 20 utakmica u kojima bi pojedinac zabio 50 ili više koševa, što znači da bi ove sezone moglo doći do asplutnog rekorda.

U čemu je kvaka? Kako se došlo do toga? Mnogi će reći, pogotovo bivši igrači, da se danas igra slabije u obrani i s time bismo se mogli i složiti. No, stvar je i u pravilima koja favoriziraju napadače, pa suci puno lakše sude prekršaje u obrani nego prije. Na tom tragu je i trener aktualnih prvaka Warriorsa Steve Kerr koji se jako dobro sjeća svojih igračkih dana kada su se tolerirali puno intenzivniji prekršaji nego danas.

- Tranzicijska obrana u NBA ligi nikad nije bila slabija nego što je sada. Utakmice su ležernije nego prije, a igrači su talentirani i to kao da je krojeno za velike predstave pojedinaca.

Sve to rezultiralo je i porastom prosjeka koševa po utakmici. A prosječna NBA momčad po utakmici postiže 113,8 koševa, najviše od 1970. A samo prije 10 godina prosjek je bio 98,1 koš po utakmici.

Osim što je tempo NBA utakmica ubrzan, treba reći i da današnje momčadi šutiraju puno više trica. Prije deset godina je prosječni NBA sastav postizao sedam trica po utakmici, u sezoni 2017./2018. taj je broj prvi put prešao 10, a ovosezonski je prosjek 12 trica iz 34 pokušaja.

Tako je od 15 utakmica s 50 koševa u statističkoj koloni pojedinca u njih čak osam dotični zabio najmanje šest trica, dok su Thompson i Garland zabili svaki po 10. Suprotno tome, Antetokounmpo je svojih 55 koševa postigao bez ubačene trice (0-3).

I dok su u prošlosti "50 plus" utakmice bile rezervirane za velikane kao što su bili Wilt Chamberlain (118), Michael Jordan (31) i Kobe Bryant (25), danas to polazi za rukom i igračima od kojih se to nikad ne bi očekivalo kao što je Saddiq Bey (51 koš) ili T.J. Warrren (53 koša).

Među aktivnim igračima takvih napadačkih naleta najviše imaju James Harden (23), LeBron James (14) i Damian Lillard (13), dok se od Stephena Curyyja u svakoj od sljedećih utakmica može očekivati njegova 12. predstava "50 plus".

Čak 42 s prosjekom od 20 i više

Uz takav porast izvedbi s 50 i više koševa, logično je očekivati da je više i utakmica između 40 i 49 koševa na kontu pojedinaca. Prije 10 godina takvih je zabilježeno 33, a posljednjih sezona ih je oko 100. No, kako ih je ove sezone već više od 90, očigledno je da i u toj priči slijedi novi rekord.

Što misli o toj pucačkoj renesansi, kao jedan od najboljih čuvara reketa, hrvatski centar u dresu Clippersa Ivica Zubac?

- Koliko god se trudio zaustaviti ih, neki igrači su ponekad u takvom naletu, mi to kažemo u zoni, da ih ne možete spriječiti da zabijaju. Pogađa nas to, ljuti smo, no unatoč tome moramo ostati pribrani i držati se plana da, ako već gubimo bitke, dobijemo rat odnosno utakmicu.

Slično razmišlja i Nikola Jokić, koji i sam može otići preko 40 i koji tvrdi da će takvih učinaka biti sve više jer je liga puna talentiranih napadača. A svojevrsno jamstvo tome jest i statistika koja kaže da ove sezone čak petorica igrača prosječno postižu više od 30 koševa (Dončić 34,3, Embiid 33,5, Antetokounmpo 31,0, Gilgeous-Alexander 30,7 i Tatum 30,6) a u povijesti lige nikad ih nije bilo više od trojice. Osim toga, čak 42 igrača trenutačno imaju prosjek od 20 i više koševa, a među njima i naš košarkaš Bojan Bogdanović (21,2).