Engleski milijunaš opleo po Biliću: Ja nikad ne bih napravio ono što je on zbog novca

Slaven Bilić jedan je od najuspješnijih hrvatskih trenera. Nekadašnji izbornik naše reprezentacije dokazivao je svoje znanje najviše na engleskim travnjacima, što onima Championshipa, što onima Premiershipa. Ovi drugi su ga, pak, koštali glave.

Tako je nakon sjajnih uspjeha s West Bromwich Albionom u drugom razredu engleskog nogometa Bilić podbacio u očekivanjima njegovih gazdi što se tiče elitnog nogometa na Otoku i nakon 13 odigranih kola i sedam prikupljenih bodova odlučili su da je vrijeme zahvaliti se hrvatskom strategu unatoč tome što im je hrvatski stručnjak osigurao 200 milijuna funti za ulazak u prvi rang engleskog nogometa i usput upozoravao na to da s ovim rosterom ne mogu puno očekivati među elitom, no gazde nisu htjeli čuti za pojačanja.

Na njegovo je mjesto sjeo Sam Allardyce, poznat i kao Big Sam, a ni njemu nije lako. On se odlučio pred novinarima požaliti na život kakav ima čelni strateg WBA tako da usputno on ispadne žrtva, a Bilić profiter.

– Opet ne spavam, ali to je ono na što sam naviknuo i što je pravilo u mojoj karijeri. Mogao sam biti tamo gdje je sada Slav i zarađivati Bog te pitaj koliko milijuna, ali nema šanse da bih napravio ono što je uradio Bilić: otišao u Kinu samo zbog novca. Umjesto toga želim ispuniti najveće izazove u Premiershipu, najjačoj ligi svijeta – prenio je njegove riječi novinar BBC-ja Simon Stone.

