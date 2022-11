Engleski reprezentativac napustio Katar, oglasio se Savez

Engleska nogometna reprezentacija grupnu je fazu natjecanja na Svjetskom prvenstvu okončala uspješno. U skupini su osvojili prvo mjesto uz dvije pobjede i jedan remi, a već su saznali i protivnika u osmini finala. Igraju protiv Senegala, no izbornik Gareth Southgate za utakmicu, kao i ostatak turnira, neće moći računati na jednog reprezentativca.

Naime, stoper Ben White napustio je trening-bazu u Al Wakrahu i vratio se u kući zbog osobnih razloga. Engleski nogometni savez obavijest je objavio na svojim službenim stranicama.

