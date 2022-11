Prvi Hrvat na SP-u neplanirano je zaigrao u dresu Belgije: Pola momčadi zbog toga ga je bojkotiralo

Pokojni proslavljeni golgeter iz Slavonskog Broda Josip Weber (1964. – 2017.) bio je 1994. godine prvi Hrvat u samostalnoj Hrvatskoj koji je zaigrao na Svjetskom prvenstvu. Naravno ne za Hrvatsku, jer u njoj za njega nije bilo mjesta u objektivno prejakoj konkurenciji, nego za – Belgiju.

U to vrijeme bila je to prava sportska senzacija u Belgiji, budući da je Josip debitirao za nacionalnu momčad kao tridesetgodišnjak, a k tome 1992. godine tri puta je bio nastupio i za hrvatsku reprezentaciju. Kako je onda uopće došlo do izbornikova poziva za SP u Americi?

Digao zemlju na noge

– Mi nismo uzimali belgijsko, odnosno dvojno državljanstvo radi igranja u njihovoj reprezentaciji – kazala nam je Weberova supruga Irena Weber koja živi u Slavonskom Brodu, i nastavila:

– Mi smo u Bruggeu tada počeli graditi kuću, Josip je dobio sedmogodišnji ugovor te smo zbog toga odlučili uzeti državljanstvo. No, kada se to pročulo, odmah je u medijima počeo pritisak da bi Josip trebao igrati za njihovu reprezentaciju. Budući da je tri godine zaredom bio najbolji strijelac belgijske lige, taj je pritisak bio toliko jak da nisi više mogao reći da ne želiš igrati za Belgiju. Tako je Josip debitirao u prijateljskoj utakmici sa Zambijom u Bruxellesu te tadašnjem prvaku Afrike postigao pet pogodaka. Završilo je 9:0.

Belgija je na Svjetskom prvenstvu u SAD-u bila u skupini s Marokom (1:0), Nizozemskom (1:0) i Saudijskom Arabijom (0:1). Osvojivši treće mjesto, u osmini finala išla je na Njemačku i izgubila 2:3. Josip Weber nastupio je u sve četiri utakmice, a najveću pozornost izazvao je na utakmici s Nijemcima u Chicagu kada start s leđa Nijemca Thomasa Helmera na njemu, u gol-šansi, nije bio okarakteriziran kao jedanaesterac. Skandalozan propust švicarskog suca Röthlisbergera tada je digao cijelu Belgiju na noge, Savez je uputio oštro prosvjedno pismo Fifi. Naravno – uzalud.

– Belgijska reprezentacija putovala je u Ameriku mjesec dana prije početka turnira, na prilagodbu na tamošnje uvjete, jer na Floridi je tada bilo 45 Celzijevih stupnjeva, a utakmice su se igrale u podne. Upravo tolika je temperatura zraka bila na utakmici Belgija – Nizozemska u Orlandu. To je bio pakao! – prisjeća se Irena Weber.

Bili ste na utakmicama Belgije na Svjetskom prvenstvu. Kako je ono izgledalo iz vaše perspektive?

– Supruge belgijskih reprezentativaca došle su u SAD na početak turnira, to je belgijski savez organizirao, a ja sam išla tjedan dana ranije s navijačima Josipova kluba Cercle Bruggea, njih dvadesetak, koji su se zvali "Weber Boys". To su uglavnom bili naši prijatelji. Mi smo na utakmicama Belgije bili odjeveni u majice s natpisom "Weber Boys".

Kako su Josipa tretirali belgijski suigrači, kako su se odnosili prema njemu, jer ipak je bio stranac?

– Valonski dio reprezentacije bojkotirao ga je jer je Josip "izbacio" Marca Wilmotsa iz momčadi. Josip je igrao na Svjetskom prvenstvu, a njihov Belgijac Marc završio je na klupi. Osjetila se ta netrpeljivost, čak je bilo i uočljivo na travnjaku kako pojedini igrači ne dodaju loptu Josipu, Scifo i društvo. Josipa je to, naravno, pogađalo. Čak je i on sam njima rekao da nije pošteno da on na Svjetskom prvenstvu bude u prvih 11 jer nije bio sudjelovao u kvalifikacijama i izborio odlazak na SP. U neku ruku mi smo i razumjeli te belgijske Valonce u reprezentaciji koji nisu bili blagonakloni prema Josipu, jer on do tada nije bio u reprezentaciji, ali trenutak za to nije bio dobar: bilo je to Svjetsko prvenstvo, a to se ne igra svaki dan – ističe gospođa Weber.

Tko je Josipu Weberu bio najveća podrška od belgijskih suigrača?

Transfer u Anderlecht

– Filip De Wilde bio je krasan prema Josipu, Luc Nilis također, Danny Boffin... Izbornik Paul Van Himst bio je prekrasan čovjek, pravi gospodin, obožavao je Josipa. Jesam li osjetila podjele među igračima? Da, osjetila sam to i među suprugama reprezentativaca. Pripadala sam flamanskoj strani i za stolom, mi koje smo govorile nizozemski, bile smo odvojene od supruga reprezentativaca s valonske strane. Kad mi "Flamanke" idemo u grad, Valonke ostaju u hotelu. To je oduvijek problem u belgijskoj reprezentaciji. Kad god izbornik napravi popis igrača, tamo se odmah broji koliko je pozvano Flamanaca, koliko Valonaca. Kod njih zato klima u reprezentaciji nikada ne može biti dobra. Prevelike su to podjele – kazala je Irena Weber te zaključila:

– Za Josipa je na kraju sve ispalo dobro. Igrao je na Svjetskom prvenstvu, a potom napravio je dobar transfer u Anderlecht.

Josip Weber je, igrajući za Cercle Brugge i Anderlecht, od 1988. do 1997. godine postigao ukupno 152 pogotka u belgijskom prvenstvu. Zlatna kopačka bio je 1992., 1993. i 1994. godine. Za belgijsku reprezentaciju ima osam nastupa i postigao je šest pogodaka.

