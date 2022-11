UŽIVO GOOOOL! Argentina nakon samo dvije minute vodi golom Mac Allistera (1:0), poveo i Meksiko! (0:1)

Zbog geografske blizine, ali i uspješnih rezultata ranije, tisuće Saudijaca bodrit će večeras momčad s tribina.

Foto: IBRAHEEM AL OMARI/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group C - Saudi Arabia v Mexico - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - November 30, 2022 Saudi Arabia fans outside the stadium before the match REUTERS/Ibraheem Al Omari Photo: IBRAHEEM AL OMARI/REUTERS

Unatoč velikoj udaljenosti stiglo je u Dohu i tisuće Argentinaca.

Foto: JENNIFER LORENZINI/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group C - Poland v Argentina - Stadium 974, Doha, Qatar - November 30, 2022 Argentina fans wearing t shirts depicting Argentina's Lionel Messi and Diego Maradona as another fan raises a cutout of Diego Maradona before the match REUTERS/Jennifer Lorenzini Photo: JENNIFER LORENZINI/REUTERS