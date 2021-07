Engleska zapravo nije nogometna velesila, evo zašto je dosad bila najveće razočaranje

Zbog jačine Premier lige i nogometne povijesti koju je u velikoj mjeri i započela, lako zaboravimo to da je jedna velika Engleska u svojih 25 nastupa na velikim turnirima samo jednom došla do finala. Čisto za usporedbu, naša mala Hrvatska na velikim je natjecanjima nastupila 11 puta i ima isti broj finala (EP i SP).

Podsjeća na 1966. godinu

Ovo uopće nije navedeno kao neka uvreda usmjerena na Engleze, već da iznesemo činjenično stanje o tome koliko oni u odnosu na zemlje poput Njemačke, Španjolske, Francuske i Italije zapravo ne spadaju u taj krug velikih momčadi sudeći prema rezultatima. Poanta je ova: ako Engleska na ovom Euru dođe do kraja, bit će to zapravo veliko osvježenje i velik novitet na reprezentativnoj sceni. Čak bi Englezi kao prvaci tehnički bili i veće osvježenje od njihova protivnika u polufinalu Danske, koja već ima naslov na Euru iz 1992. Zapravo, Engleska je jedina od četiri polufinalne momčadi koja nema naslov Europskog prvaka, a u ovakvom polufinalnom društvu to zvuči pomalo i bizarno.

Foto: Jonathan Moscrop/Newscom/PIXSELL July 3, 2021, Rome, United Kingdom: Rome, Italy, 3rd July 2021. Harry Kane of England celebrates with team mates after scoring to give the side a 1-0 lead during the UEFA Euro 2020 Quarter Final match at the Stadio Olimpico, Rome. Picture credit should read: Jonathan Moscrop / Sportimage Photo via Newscom Newscom/PIXSELL

No kad ne gledamo isključivo po rezultatima, Engleska je po momčadima na papiru u posljednjih pedesetak godina vjerojatno i najveće razočaranje svjetskih i europskih prvenstava. Mnogima bi bilo lakše zatvorenih očiju složiti Rubikovu kocku negoli doći do odgovora na pitanje zašto generacija s Beckhamom, Lampardom, Gerrardom, Scholesom, Ferdinandom i Coleom, pa i ona sa Shearerom, Linekerom i Gascoigenom, nije uspjela napraviti baš ništa na nekom velikom turniru. I eto, nakon svega toga sad su s Garethom Southgateom (u kojeg nitko nije imao povjerenja) i s ekipom koja ima znatno manje zvijezda dva puta u nizu među četiri. Taj uspjeh posljednji se put dogodio 1966. i 1968., kad je najuspješnija Engleska dotad pod Alfom Ramseyem najprije osvojila Mundijal, a zatim na Euru dvije godine kasnije ispala u polufinalu.

Od 25 nastupa na velikim turnirima Engleska ukupno ima šest plasmana u polufinale, a Southgate u svojem mandatu ima dva plasmana u polufinale u dva nastupa.

Shaw bolji i od Beckhama

I ne samo to, Harry Kane prije ili kasnije srušit će rekord Garyja Linekera za najboljeg engleskog strijelca na Euru ili SP-u, sjajni lijevi bek Luke Shaw već obara Beckhamove rekorde po asistencijama, a Jordan Pickford i obrana ispred njega već su srušili rekord svoje zemlje sa sedam uzastopnih utakmica s netaknutom mrežom. Dakle, završi li trofej u Londonu, bez zadrške možemo razgovarati o najuspješnijoj Engleskoj svih vremena.

