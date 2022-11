VIDEO FIFA objavila snimku finala SP iz Rusije, navijači im odgovorili: Ovoga puta Hrvatska je spremna

Krovna svjetska nogometna organizacija FIFA na svojem je Twitteru objavila cijelu snimku finala Svjetskog prvenstva 2018. odnosno jedan od najgledanijih televizijskih događaja u povjiesti Hrvatske.

Riječ je naravno o susretu Hrvatske i Francuske na prepunom stadionu u Moskvi. Cijeli svijet tada se divio Vatrenima koji su ostvarili najveći uspjeh u povijesti osvojivši srebrno na SP-u.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL 15.07.2018., stadion Luznjiki, Moskva, Rusija - Svjetsko nogometno prvenstvo 2018., finale, Francuska - Hrvatska. Domagoj Vida, Luka Modric, Tin Jedvaj. Photo: Igor Kralj/PIXSELL

Snimka utakmice odmah je izazvala stotine komentara nogometnih fanova iz cijelog svijeta.

FULL MATCH: France vs. Croatia | 2018 FIFA World Cup Final 🏆



An iconic final. Enjoy the full match on the eve of #Qatar2022 ✨ @equipedefrance | @HNS_CFF https://t.co/jfBFMLLYH0